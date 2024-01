Ott folytatta az Atomerőmű SE, ahol 2023-ban abbahagyta. Sebastjan Krasovec együttese a Szolnoki Olajbányász elleni győzelmével zárta le az óévet, most pedig a saját csarnokában mindig veszélyes Egis Körmendet győzte le idegenben. Végre elkapta a fonalat az ASE, amely az utolsó hat meccséből ötöt megnyert, s egyre inkább lépeget felfelé a tabellán.

Az első félidőben 56 pontig (!) jutó paksiak nagyszerűen játszottak a vasi városban, Mario Ihrig és Kassim Nicholson szenzációs napot fogott ki, de nagyon sokat tett a sikerért Maliek White és Kenny Wooten is, de a sérüléséből visszatérő Kovács Ákos is fontos pontokat tett a közösbe. A negyedik negyedben 15-tel is vezette a paksiak (88–73), innen jött vissza öt pontra (92–97) a Körmend, de a végét az Atom bírta jobban, és talán mondhatjuk, hogy az idény legnagyobb győzelmét jegyezte az újév első fordulójában.

A szezont hét vereséggel indító piros-kékek már hat győzelemnél járnak, s jövő szombaton, hazai pályán az NKA Universitas Pécs ellen megszerezhetik a hetediket is.

Tippmix Férfi NB I, a 15. fordulóban

Egis Körmend–Atomerőmű SE 92–100 (21–26, 27–30, 21–20, 23–24)

Körmend, 1600 néző. Vezette: Benczur T., Nagy V., Söjtöry T.

Egis Körmend: Takács K. 5, Morgan 23/9, Djogo 19/3, Tolbert 16, Sylla 5. Csere: Durázi 6, Schmera, Ferencz 16/3, Kiss M. 2. Atomerőmű SE: Ihring 28/12, White 20/6, Géringer, Nicholson 24/3, Wright 3. Csere: Kovács Ákos 11, Kucsora, Dorogi, Sövegjártó 3/3, Kékesi 1, Wooten 10.