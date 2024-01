Boldogan ugrottak egymás nyakába a kakasdi futballisták a huszadik Váz-Bau Kupa döntőjének lefújása után. Érthető volt az örömük, történetük során először nyerték meg a rangos téli kupát, amelyen ráadásul úgy végeztek az első helyen, hogy ők lőtték a legtöbb gólt, és ők kapták a legkevesebbet.

Magyarul, vitathatatlan volt a sikerük, még akkor is, ha a döntő a bonyhádiak kezében volt, már 2–0-ra is vezetett a rekordgyőztes, de a zöldeké lett az utolsó szó. Pontosabban a fináléban duplázó Márk Krisztiáné, aki sarokkal juttatta a kapuba a mindent eldöntő találatot.

„Nagyon örülünk a győzelemnek. Egységesek voltunk, egész nap jól futballoztunk, azt gondolom, hogy megérdemelten végeztük az első helyen. Boldog vagyok, hogy nekem is ilyen jól kijött a lépés, hogy az én két gólom is kellett a győzelemhez, s annak is nagyon örülök, hogy én kaptam meg a torna legjobb játékosának járó elismerést” – fogalmazott Márk Krisztián.