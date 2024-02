Mindössze 38 pontig jutott a szekszárdi csapat tavaly Sopronban a Magyar Kupa negyeddöntős összecsapásán. Az első két negyedet akkor csúnyán elszúrta a Szekszárd, amely mindössze 15 (!) pontot tudott szerezni, az elsőben kilencre, a másodikban hatra futotta. Most fordul(hat) a kocka, a sorsoláskor Djokics Zseljko csapata állt előrébb a tabellán, így a kék-fehérek lehetnek a pályaválasztók a szerdán 18 órakor kezdődő meccsen.

Nem legyőzhetetlen az idei szezonban a Sopron Basket, amely igencsak hullámzóan teljesít. Már öt veresége is van Gáspár Dávid alakulatának, amelyet egy ízben a KSC is legyőzött! A decemberi találkozón 86–71-re nyertek Boros Júliáék, előrehozott karácsonyi ajándékkal meglepve lelkes szurkolótáborukat.

Most is ők, vagyis a drukkerek lehetnek a mérleg nyelve, az érdeklődés óriási, megint telt ház lehet a sok nagy csatát megélt arénában. A szekszárdiak hazai pályán hét meccsükből hatot nyertek, csupán a Serco Uni Győrtől kaptak ki (78–54-re), de akkor nem igazán találta a ritmust a KSC, amely a sok sérült miatt kisebb hullámvölgyben volt.

Mostanra viszont kiegyenesedni látszik a gárda, amely izgalmas rangadón győzte le a TFSE-MTK-t (86–77) egy olyan első félidővel, amilyet szerdán is látni szeretne a játékosaitól Djokics mester.

A fővárosiak elleni siker egyik kulcsszereplője az amerikai Kathryn Westbeld volt, aki káprázatos játékkal rukkolt elő, s a női mezőnyben ritkán látott statisztikával, 34 ponttal és 12 lepattanóval zárt. Alexandra Sztanacsev pedig kiválóan irányított és négy hárompontost is bevágott a TFSE kosarába a szombati bajnoki összecsapáson. Most ő nyilatkozott a klub hivatalos oldalán a szerdai meccs előtt.

„Jól ismerjük a soproni csapatot, egy igazán erős ellenfélről van szó. Pár hónapja játszottunk velük, és akkor hazai környezetben sikerült legyőznünk őket. Most is nagyon készülünk, mert szeretnénk nyerni és továbbjutni. Nagyon remélem, hogy ezúttal is sokan kijönnek a mérkőzés­re és buzdítanak bennünket, szeretnénk a meccs után a szurkolóinkkal ünnepelni” – mondta Sztanacsev.

Női Magyar Kupa, negyeddöntő

Tarr KSC Szekszárd–Sopron Basket

Szekszárd, városi sportcsarnok, szerda, 18 óra

Vezeti: dr. Mészáros Balázs, Nagy Viktor, Rózsavölgyi Alexandra.