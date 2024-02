Miklós Melinda a PEAC elleni győztes rangadóról elmondta, kemény összecsapást játszottak, amin csak miután visszajöttek a meccsbe, akkor tudták érvényesíteni a saját akaratukat és játszani a játékukat.

„Már sok egy labdás meccset játszottunk a szezonban, sokat tanultunk ezekből, ezért is jöttünk ki most győztesen a végjátékból” – fogalmazott a KSC Szekszárd oldalán.

A saját nevelésű hátvéd-bedobó hosszú kihagyás után egyre jobb formában játszik, Pécsett 11 ponttal, 7 lepattanóval és kiharcolt faulttal, illetve négy gólpasszal vette ki részét a győzelemből.

„Mivel van időnk és én is egészséges vagyok, így tudunk rendesen edzeni a kerettel. Én is próbálok újra formába lendülni, hogy tudjak segíteni a csapatnak, amit Djokics Zseljko vezetőedzővel is átbeszéltünk” – mondta a 21 éves játékos.

A válogatottnak jó esélye van kiharcolni az olimpiát

Miklós Melinda is tagja volt a magyar válogatott bő keretének, végül az olimpiai selejtezőtornára nevezett 15 fős szűkített listára nem került fel. Mint mondta, a sérülés megnehezítette a dolgát, de a jövőbeli válogatott szereplés lebeg a szeme előtt.

„Megvan minden esélyünk arra, hogy kijussunk az ötkarikás játékokra és tudom, hogy ezért azok a játékosok, akik keretbe kerültek, mindent meg is fognak tenni” – bizakodott Miklós Melinda, aki nélkül a nemzeti csapatnak a spanyol, japán, kanadai hármasból legalább egyet meg kell előznie a soproni selejtezőtornán.

Visszavágnának a TFSE-nek

Az olimpiai selejtező miatt három hét szünet következik az NB I-ben, február 17-én a közvetlen rivális TFSE-t látják vendégül a szekszárdiak. Miklós Melinda gyors tempójú, fizikális meccsre számít, amin törekedni kell arra, hogy ők irányítsák a mérkőzést. Így visszavághatnak az idegenben elszenvedett vereségért.