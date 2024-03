A válogatott szünet után, amikor hosszú idő után nem került be paksi játékos a nemzeti csapat keretébe, nagy menetelésbe kezd Bognár György együttese. A sorozatot vasárnap az Újpest ellen kezdi, szerdán jön a Vasas elleni kupanegyeddöntő, majd a listavezető Ferencváros és szintén dobogós Fehérvár elleni bajnoki ütközet.

Egy ilyen erőltetett menetbe lendülettel akar belemenni a Paks, amely legutóbb kikapott Diósgyőrben, a fővárosi lilák ellen viszont ebben a szezonban még veretlen. A bajnokságban otthon 3–0-ra, idegenben 2–1-re nyertek az atomvárosiak, akik a Magyar Kupa előző fordulójában ugyanilyen arányban győztek a Szusza Ferenc Stadionban.

Kocsis Bencéék idén eddig háromból három meccset nyertek az Újpest ellen

Fotó: Török Attila

A hússzoros bajnoknál ekkor már megtörtént az edző-, és háttérben a tulajdonosváltás, de eltiltása miatt nem Mészöly Géza ülhetett le a kispadra. A szakember harmadik újpesti időszaka egyelőre pozitívan hatott a csapatra, igaz, a Diósgyőr (2–1), a Fehérvár (2–0) és a Puskás Akadémia (2–0) legyőzése mellett, a sereghajtó Mezőkövesd elleni 2–2, a kecskeméti 0–1 és az örök rivális Ferencvárostól elszenvedett 5–0-s kiütéses vereség ugyanakkor némiképp árnyalja a képet.

A negyedik kerületieknél a német-dominikai Heinz Mörschel, a paksiaknál Lenzsér Bence és Papp Kristóf öt sárga lapja miatt egymeccses eltiltását tölti, ugyanakkor a hazaiaknál a válogatott szünet alatt mindenki felépült sérüléséből, csupán Szappanos Péter játéka kérdéses.

– A következő egy hétben ismét három mérkőzés vár ránk, amikre most rákészülhettünk. Az előző kupaforduló hetéből is három győzelemmel jöttünk ki, most is ezen leszünk – nyilatkozta a klub honlapján Kinyik Ákos. – Az Újpest ellen újra egy nagyon nehéz mérkőzésre számítok. Nekik is kapóra jött a válogatott szünet, rá tudtak hangolódni az utolsó fordulókra. Mindig minden meccset meg akarunk nyerni, főleg hazai pályán, ugyanakkor a mai NB­I.-ben mindenki ellen nehéz játszani, kiegyenlített a mezőny, bármit is mutat a tabella. Az Újpestnek elöl minőségi játékosai vannak, gyorsak, erősek, de arra készülünk, hogy egységes erővel megállítsuk őket – tette hozzá a védő.

A Paksé jelenleg a legjobb hazai mérleg a mezőnyben (9 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség), az Újpest tizenegy pontjánál (3, 2, 7) ugyanakkor csak két csapat, a Kecskemét és a Kisvárda gyűjtött kevesebbet (hetet-hetet).

OTP Bank Liga, a 26. fordulóban

Paksi FC–Újpest FC

Fehérvári úti stadion, vasárnap, 15.30 óra. Tv: M4 Sport