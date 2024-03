Szinte tapintani lehetett a feszültséget a feldobás pillanatában. Amúgy is rangadónak számít manapság a címvédő és az elmúlt évek egyik trónkövetelőjének összecsapása, de a február 21-i szekszárdi Magyar Kupa mérkőzés erre rátett még egy lapáttal. (Azt 76–64-re nyerte a Sopron, s mint emlékezetes, tíz perccel a vége előtt Djokics Zseljkót kiállították a játékvezetők). A hazaiak ocsúdtak fel hamarabb, s oldották a béklyóikat közeli és távoli találatokkal. Monroe-ék nem találták a ritmust, így gyorsan ellépett Fegyverneky és Turner nélkül is a vendéglátó (6. perc: 11–2). Aztán Mányoky és Miklós fújt riadót, s a periódus végére visszakapaszkodott a KSC.

A második negyedben beragadt a hazai együttes. Kimaradtak a lehetőségeik, s a 15. percben már 15 eladott labdánál jártak Pappék, de úgy is fogalmazhatunk, hogy rengeteg lasztit szereztek Miklós Melindáék. Nem dobott jól a KSC, de csúsztak-másztak-harcoltak védekezésben a kék-fehérek. Ledolgozták az elején begyűjtött, jelentősnek gondolt hátrányt, s a 16. minutumban Mányoky triplájával a vezetést is megszerezték (18–21). A címvédő csak ezután dobta az első pontjait ebben a negyedben, s ha nem maradt volna ki annyi ziccer, akkor el is húzhatott volna ellenfelétől a KSC, amelynek még sosem sikerült bajnoki meccset nyernie a Novomatic Arénában. De a sportban nincs jelentősége a ha szóval kezdődő kijelentéseknek: nem lépett el a Szekszárd, Brooksék küzdöttek, s felzárkóztak a nagyszünet előtt. A félidőben 29–31 volt az állás.

A fordulás után kiegyenlített csata kerekedett. A negyed elején visszavették a vezetést Mompremierék, aztán fordítottak Westbeldék, majd Papp egyenlített a 30. perc végén (46–46). Az utolsó játékrészben többször is jól működött a játék kapcsolat Papp és Mompremier között, utóbbi sorra dobta a ziccereket előbbi gólpasszaiból. A KSC-nek is voltak lehetőségei, de gyakran megremegtek a kezek. A 37. percben Miklós begyűjtötte az ötödik faultját, a Sopron oldalán volt a lélektani előny a végjáték előtt.

Izgalmasan alakult az utolsó két perc. Előbb Westbeld duplájával átvette a vezetést a Szekszárd, majd Papp triplájával újfent a Sopron vezetett (56–54). Negyven másodperc volt vissza, Djokics Zseljko kért időt, ami után a vendégek amerikai erőcsatára újabb ziccerével egalizált. Ekkor Gáspár Dávid rendelte magához együttesét, s az azt követő támadásból Brooks dobott közelit (58–56). Tizenöt szekundum volt hátra, újabb vendég időkérés következett. Mompremier faultolta Monroe-t, aki mindkét büntetőjét bedobta, egyenlített a KSC. Jött az újabb hazai időkérés, négy másodperc volt vissza. Böröndy passzolt Brooksnak, aki bedobta középtávolról, hiába volt a nyakán Westbeld, s ezzel megnyerte a meccset a Sopronnak.

Nagyot küzdött a KSC, most volt a legközelebb ahhoz, hogy nyerjen a Novomatic Arénában, de összességében megérdemelte a győzelmet a hazai csapat, amely a kulcs momentumokban kevesebbet hibázott.

A KSC-nek most két hete van arra, hogy készüljön az újabb rangadóra, amelyen az alapszakasz záró fordulójában a továbbra is veretlen DVTK-t fogadja Szekszárdon.

JEGYZŐKÖNYV

Sopron Basket – Tarr KSC Szekszárd 60–58 (18–12, 11–19, 17–15, 14–12)

Sopron, Novomatic Aréna, 700 néző. Játékvezetők: Földházi Tamás, Tóth Cecília, Lengyel Ádám.

Sopron: PAPP 8/3, Böröndy 4, Sitku 5/3, BROOKS 21/3, MOMPREMIER 13. Csere: Varga 7/3, Toman 2, Kókai, Szikszai. Edző: Gáspár Dávid.

Szekszárd: Horváth 3/3, Boros 4, Miklós 7, WESTBELD 14/6, MONROE 12. Csere: Krnjics 4, Sztanacsev 6, Mányoky 5/3, Theodoreán, Bernáth 3. Edző: Djokics Zseljko.

Az eredmény alakulása: 6. perc: 11–2. 8. perc: 16–9. 13 p.: 18–18. 17. p.: 21–26. 20. p.: 29–30. 23. p.: 33–31. 29. p.: 42–46. 33. p.: 47–48. 39. p.: 53–54.

Kipontozódott: Miklós (37. perc)