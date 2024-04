„Tudtuk, hogy nehéz feladat vár ránk, ugyanis az alapszakaszban egyszer sem sikerült megszereznünk a három pontot a Debrecen ellen. Be kell vallani, hogy a szerencse is mellénk állt azon a mérkőzésen, mert nem játszottunk jól, de ilyenkor már nem is ez számít” – mondta portálunk megkeresésére Folk Zsuzsanna.

Az alapszakasz gólkirálynője ott folytatta, ahol a bajnokság első szakaszát abbahagyta, a címvédő elleni sikerből góllal és gólpasszal vette ki a részét. Elárulta, játékát nem befolyásolta a díj, úgy tartja, a rájátszás szinte egy új „mini” bajnokság, ahol mindegy, ki talál be, csak a győzelem a fontos.

„Az első öt percben ismét kifogott rajtam a pálya, nem szálltam be jól a meccsbe, de csere után összekaptam magam és szerencsére gólt rúgtam és gólpasszt is adtam – emlékezett vissza a 2–1-es debreceni győzelemre a válogatott játékos. – Onnantól kezdve már el is felejtettem ezt az időszakot, de tudom, hogy ilyen hibázási lehetőségre most biztosan nem lesz lehetőség, mert a DEAC ezt kíméletlenül kihasználja.”

A tolnaiak saját nevelésű játékosa a vasárnap esedékes második, hazai felvonásról elmondta, az sokkal nehezebb lesz, hiszen a DEAC-nak kockáztatnia kell, többet kell vállalkoznia.

„Biztos, hogy az utolsó pillanatig csúszni-mászni fognak, különben elúszik számukra a bajnoki döntő. Úgy érzem, hogy kellőképpen felkészültünk ellenük, izgatottan várjuk az összecsapást. Az majd az eredménytől függ, hogy éppen támadóbb vagy védekezőbb játékot játszunk-e. Természetesen nem szeretnénk hosszabbítást vagy büntetőpárbajt, ezért biztos, hogy amíg nem szerezzük meg a vezetést, mi is támadó felfogásban lépünk pályára. Remélem, minél több szurkoló előtt sikerül kiharcolnunk a döntőbe jutást, mi mindent megteszünk ezért!” – árulta el a gólkirálynő.

NB I, elődöntő, 2. mérkőzés

2F-Bau Tolna-Mözs–DEAC

Tolna, városi sportcsarnok, vasárnap, 17 óra. Vezeti: Szabó Péter (Álló Tibor, Hauck Ákos)