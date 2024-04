Labdarúgás Nagyon kijött a lépés Erdélyi Péternek a vármegyei III. osztályú focibajnokság hétvégi fordulójában. A Gerjeni SK játékosa egymaga hét gólt szerzett a tolnaiak második csapata elleni 11–2-es győzelem során. A mindig szerény futballista lapunknak azt mondta, nagyon élvezi ezt a szerepkört, és nagyon jól érzi magát Gerjenben, ahol egy összetartó, remek kis társaság kovácsolódott össze a mostani szezonra.

„Az első gólomat szöglet után fejeltem, csapattársam Holweiger Roland beadását követően – emlékezett vissza a múlt vasárnapi bajnokira Erdélyi Péter. – Az idényben ez már a negyedik gól volt ilyen szereposztásban, Roland nagyon jól adja be a szögleteket, kis túlzással nekem csak érkezni kellett. Ezt követően szereztem gólt jobbal és ballal is, kifejezetten ritmusos, szép támadásokat kellett befejeznem, az esetek többségében nem volt nehéz dolgom, kiváló labdákat kaptam. A döcögős tavaszi rajt után most kezd összeállni a csapatjáték, a sérültjeink felgyógyultak, ha továbbra is ilyen pozitív lesz a hozzáállásunk kifejezetten jó eredményeket érhetünk el a szezon során” – tette hozzá.