Rövid idő alatt közel kétszáz közlekedőt kaptak lencsevégre

Június 1-jén a délutáni órákban a megye teljes területén nagy létszámú egyenruhással találkozhattak a közlekedők. A rendőrök ezúttal elsősorban azokat figyelték, akik nem tartották be a sebességhatárokat – közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság. Az egyenruhások a megyében néhány óra alatt 197 felvételt készítettek azokról, akik a megengedettnél gyorsabban közlekedtek. Ötven olyan sofőr volt, aki jelentősen túllépte a sebességhatárokat, akadtak olyan járművezetők is, akik a megengedett 90 km/h-s sebességhatár helyett 144 km/h-val vagy 139 km/h-s sebességgel haladtak. A rendőrök találkoztak olyan motorosokkal is, akik hosszabb kocsisort előztek a záróvonal átlépésével.

A korlátozások enyhítésével, megszűnésével egyre több jármű és gyalogos jelenik meg az utakon. A szakemberek kérik, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban esetleg felgyülemlett feszültséget ne a közlekedés során vezessék le. Hozzátették, a közlekedők a közutak biztonságát és mások életét veszélyeztetők határozott rendőri fellépésre számíthatnak.

Borítóképünk: illusztráció