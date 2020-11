Felelős a cselekedeteiért és azokért, akiknek adományoznak

Kuti Valériát, Dunaföldvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete Dunaföldvár lakosai számára végzett munkájának elismeréseképpen 2020. évben az Év Szociális Munkása kitüntetésben részesítette.

Rendhagyó beszélgetés lett a kitüntetett felköszöntéséből. Önmagáról nehezen, a munkájáról, a rászorulókról, a jövőbe vetett hitéről már boldogan mesélt. A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete Dunaföldvári csoportjának titkáraként fáradhatatlanul teszi a dolgát. A díjátadó ceremónia a járvány miatt elmaradt, így stílszerűen szünnapot sem tartott a megünnepelésére.

– Megtiszteltetésnek érzem, és nagyon örülök ennek az elismerésnek. Ezúton is szeretném megköszönni az önkormányzatnak, a kollégáimnak és a lakosságnak, mert nélkülük nem menne ez az 1974-ben megkezdett munka.

– A helyi szervezet egyik vezetőjeként is mindenkit maga elé enged a sikerek elismerésekor?

– Bármilyen szervezet vezetője egymagában, csak a beosztás birtokosa. Olyan társak és kollégák nélkül, akik segítik a tevékenységét, nem fog menni semmire sem. A siker mindig közös, ami az együtt végzett munkából születhet meg. A kollektíva mozgásban tartja a vezetőt, aki majd koordinálja a dolgokat. Sok munkánk van, egyik feladat hozza a másikat.

– A felelősség…

– Ez a szó nagy terhet takar. Felelős vagyok a tetteimért és azokért is, akiknek adományozunk. Nagyon sok gonddal és keserűséggel is szembesülök a munkám során a hátrányos vagy a kiemelten hátrányos helyzetű emberekkel való találkozásaim során. Egy részét megosztják velem, másokat felismerek. Ezeket az információkat nagyon diszkréten kell kezelni. A szegény, a segítségre rászoruló ember nagyon érzékeny, ezért vigyázni kell a lelki egyensúlyára. Nagyon sok embernek van szüksége arra, hogy mellé álljunk! Nemcsak az adományokkal, hanem jó szóval és a tanácsokkal is segítem őket, amit ők gyakran kérnek is tőlem. A hosszú idő alatt elvégzett munkával érdemeltem ki a bizalmukat, amit semmiképpen sem szeretnék elherdálni.

– Kellemetlen, ködös, hűvös időben érkeztem szombaton. Már alkonyodott, de még mindig megjelent egy ügyfél, mások telefonon jelentkeztek…

– Nálam ez a normális nyitvatartási idő. Szünnap nélkül, egész nap elérhető vagyok, hiszen a gondok sem csak a hivatalos munkaidőben jelentkeznek. Ebben a nehéz, járványügyi helyzetben még inkább kell figyelni a hozzám fordulókra, hogy zökkenőmentesen tudjuk megoldani a problémáikat. A segítségkérésekről és a felajánlásokról szóló elő­jegyzéseim egy nagy füzetet töltenek meg. Félő, hogy ha az erőm engedi, még jó párat be kell még szereznem. Semmiféle adományt nem utasítok vissza, mert arra gondolok, hogy hátha valakinek pont arra lesz szüksége! És így is szokott történni.

– Az utánpótlás?

– Nagyon nagy szükség lesz rájuk a jövőben is, ezért a megszerzésükről időben kellett gondoskodnunk. Így került a helyi szervezet élére Gáczi László Balázs, a fiam. A tagságunk választotta meg. Valósággal belenőtt ebbe a munkába, akárcsak én, a nagyapám és az édesanyám útját követve. Gyermekkora óta minden feladatunkhoz követett, és aktívan részt is vett a tennivalókban. Szívvel-lélekkel teszi a dolgát, és nekem is nagy segítségemre van a járványveszély közben tornyosuló feladatok elvégzésében, valamint a szabályok pontos betartásában. Szerencsére átvette a habitusomat, és azzal az elszántsággal állja meg a helyét. Már nagyon szeretném átadni a feladataimat. A gyermekeimen kívül más fiatalokat is felkészítettem erre a munkára. Már sok mindent rá tudunk bízni Farkas Krisztiánra, aki most lett a megyei küldöttünk, és Niver Patrikra. Lelkesen, szeretettel és eredményesen végzik a munkájukat. Remélem, hogy a hatásukra a baráti körük is vonzódni fog ehhez a hivatáshoz.