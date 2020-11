Ismét száznál több új fertőzöttet találtak a megyében

A csütörtök reggeli hivatalos adatok alapján ismét jelentősen nőtt a felderített koronavírus-fertőzöttek száma. A koronavirus.gov.hu kormányzati tájékoztató portál térképének adatai alapján az elmúlt huszonnégy órában 110 új esetet regisztráltak, így a tegnapi 2572-ről 2682-re módosult a járvány kezdete óta regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma.

Az esetszámokat mutató grafikon egy EKG-görbéhez kezd hasonlítani. A tegnapi hét új fertőzöttet követően ma reggelre újra száz fölötti esetet jegyeztek fel. Ezzel együtt továbbra is Tolnában a legkevesebb a fertőzött, a szomszédos Somogyban is ezernél is több vírushordozót regisztráltak már.

Idehaza 6360 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 192 047 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 115 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 4 229 főre emelkedett.

A gyógyultak száma 49 616 főre emelkedett, az aktív fertőzöttek száma 138 202 fő. Az aktív fertőzöttek 21%-a, az elhunytak 24%-a, a gyógyultak 26%-a budapesti. 7537 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 640-en vannak lélegeztetőgépen.

Az igazolt fertőzöttek számában összesítve megjelennek a mentők által, a szűrőbuszokon, és a kórházi dolgozók körében gyorsteszteléssel kiszűrtek is. A bölcsődei, óvodai, iskolai és szociális dolgozók körében végzett célzott csoportos tesztelés összesített eredménye jövő hét elején várható.

Borítóképünk illusztráció.