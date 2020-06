Kisebb léptékben, de lesznek szüreti napok

Három hónap után, a veszélyhelyzet lejártát követően első ülését tartotta csütörtökön a szekszárdi közgyűlés. A kezdeti egyhangú döntések után volt olyan téma, ami parázs vitát hozott.

Elfogadták többek között az elmúlt évi költségvetés zárszámadását, valamint a Szent Anna Római Katolikus Gondnokság RÉV Szenvedély-segítő Szolgálat tevékenységéről és a megyeszékhely testvér- és partnervárosi kapcsolatainak tavalyi alakulásáról szóló beszámolót is. Az uszodaberuházás során ellátandó tanácsadói tevékenységgel kapcsolatos megbízási szerződés megkötése is szerepelt a napirendi pontok között. Az előzetesen kiadott határozati javaslat alapján, pályázata nyomán az úszásban kiemelkedően szereplő Gyurkó Lászlót bízták volna meg a szakmai felügyelettel, de ezt egyik bizottság sem támogatta, amelyik tárgyalta az ügyet. Helyette Bomba Gábor, az ÉSZ frakcióvezetője azt javasolta, hogy a helyi úszó- és vízilabda-szakosztály kérjen állásfoglalást a nemzetközi szövetségtől, hogy a létesítmény megfeleljen a nemzetközileg szükséges elvárásoknak. Végül ezt fogadta el a közgyűlés. Sokakat foglalkoztató kérdés, hogy megrendezik-e idén a Szekszárdi Szüreti Napokat. Ezzel kapcsolatban az a határozat született, hogy szeptember közepén megtartják a programot, ám a korábbiakhoz képest kisebb léptékben.

A leghevesebb vita a Szabó Dezső utcai háziorvosi rendelő építésével kapcsolatban alakult ki. A régóta húzódó ügyben arra tett határozati javaslatot Bomba Gábor, hogy függesszék fel az építkezést, vizsgálják ki a bejelentéseket, kérelmezzék a helyszín módosítását, a főépítész pedig tegyen javaslatot egy új helyszínre. Szinte valamennyi képviselő felszólalt a témában. A Fidesz frakció képviselői azt hangsúlyozták, hogy több ezer ember ellátása valósulna meg az új helyen és Ács Rezső polgármester arra is emlékeztetett, hogy ha nem épül meg a rendelő, az arra kapott támogatás is elvész. Továbbá arra is kitért, hogy a kivitelező kárigénnyel léphet fel, ha lefújják az építkezést.

Az ÉSZ képviselői a beruházást ellenző lakókkal egyetértve, többek között a zöldövezetet és a környék nyugalmát féltik. A többségi frakció végül elfogadta a határozati javaslatot.