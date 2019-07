Szakkör van, utánpótlás nincs

A tolnai szabadidő szervezők számos programot kínálnak a gyerekeknek a nyári szünetben. A Mag-házban, szerdánként – június 26-tól augusztus 21-ig – agyagozó kézműves szakkört tartanak, általános iskolás korú kisdiákoknak. A foglalkozásokat a Mözsön élő fazekas, Verseghy Ferenc, a népművészet mestere vezeti.

Szívesen oktat, de, mint mondja, csekély az esély arra, hogy a fiatalok közül, akár egy is, hosszú távon ezzel a mesterséggel akarjon foglalkozni. Nagy a beruházásigény: ha van is műhely, annak berendezése, villanykemencével, milliós tétel. A munka pepecselős, odafigyelős; szakértelmet, formaérzéket, térlátást, kézügyességet kíván. Itt nincsenek egy kattintással megoldható feladatok. De ha kész is az alkotás, még mindig ott egy nagy probléma: az értékesítés. Az egykori háziipari szövetkezethez vagy népművészeti vállalathoz hasonló nagyfelvásárló nincs. Vásárokba járni, árusítgatni lehet, ám az megint nem olyan elfoglaltság, amire a virtuális térben lövöldözve játszadozó, mai nemzedék vágyik.