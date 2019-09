Több ezren érezték jól magukat a bornapokon

Több ezren látogattak el idén is a Bátaszéki Bornapokra, melyet most negyedik alkalommal rendezett meg a város. Szombaton délután azonban kicsit módosítottak az égiek a meghirdetett programon. A szüreti felvonulás rendben megtörtént, II. Géza király és udvarnépe idén is lóháton és gyalogosan vonult végig a Kossuth utcától a Budai út végéig.

A Piac téren ezt követően megkezdődött a zenés, táncos program, a borudvarban 11 borász kínálta a nedűit, majd délután fél hat környékén leszakadt az ég, dörgéssel, villámlásokkal jött az eső. Hamar kiürült a tér, mindenki igyekezett védett helyre húzódni. A program azonban hét órakor már folytatódott, a borudvar ismét kinyitott és visszaszivárogtak a vendégek is.

Dr. Bozsolik Róbert polgármester elmondta, jó hangulatú beszélgetések az éjszakába is belenyúltak. Idén is az ország szinte minden részéből érkeztek vendégek a bornapokra. Szombaton este Tolvai Reni és Pál Dénes adott koncertet. Vasárnap pedig remek időben, igazi fesztiválhangulatban folytatódott a program.

Borítókép: II. Géza király és udvarnépe idén is lóháton és gyalogosan érkezett.