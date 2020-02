Forró, mediterrán vígjátékkal oldották a telet

Az Anconai szerelmesek című zenés komédiát mutatta be a Király Színház Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központban február 15-én. A kétfelvonásos hedonista musical valóságos hadüzenet a prüdériának.

1970 körül járunk, a színhely akármelyik tengerparti olasz kisváros lehetne. A főtér övezetének lakóközössége egytől egyig szenvedélyes, első látásra szerelembe eső, naplopó, ízig-vérig mediterrán karakterekből áll, akiknek minden gondolata a szerelem és a pénz körül forog; egy-két kispolgáréi talán inkább a pénz meg a szerelem körül.

Az archetipikus közösség nyugalmát az kuszálja össze, hogy mindenki mást szeret, mint akit kellene. A korosodó macsó, a „főhős” – már amennyire beszélhetünk ilyenről –, hiába a fehérmájú, könnyűvérű, csinos és riszáló szeretője, a szomszédos panzió magyar lányvendége után sóvárog kérlelhetetlenül, ezáltal az olasz történet magyar vonatkozást is kap, Anconában Budapest is szóba kerül. A helyzetet bonyolítja a bánatos és iszákos, ámde vagyonos ficsúr váratlan berobogása. A vígjáték végül is a pajzán humor Rómeó és Júliájának is tekinthető.