Gorsiumban jártak az ifjak

Három római császár – Traianus, Septimius Severus és Caracalla – bizonyítottan megfordult Gorsium–Herculia katonai táborának falai között. Idővel a tábor várossá fejlődött, a késő római korra Pannonia egyik legnagyobb és leggazdagabb településévé vált, lakói római polgárjoggal rendelkeztek.

A Székesfehérvár közelében található helyiség romjaiban is lenyűgöző látványt nyújt. Erről meggyőződhettek a Béla-királyság elnevezésű, vármegyeházi múzeumi tábor lakói is. A felső tagozatos diákok Szűcs Zsuzsanna múzeumpedagógus vezetésével a közelmúltban látogattak Gorsiumba, és bejárták a mintegy 200 hektáros terület jelentős részét. Ami látható, az is csoda, ráadásul szakértői vélemény szerint eddig talán a harmadát tárták fel az ókorban beépített területnek. Még föld borítja azt az amfiteátrumot is, mely 20–30 ezres közönség befogadására lehetett alkalmas.

A „magyar Pompeii” maradandó élményt jelentett a szekszárdi táborlakóknak, akik a paksi városi múzeum és a megyei múzeum gazdag római kori emlékeiből is kapnak ízelítőt.