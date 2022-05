A XX. század aranya az olaj, ám tömegtársadalmaink máig a mobilitásra épülnek és most ez még fosszilis energiával működik. A szállítás és a közlekedés nagy része kőolajjal működik. Fosszilis üzemanyaggal működik a tömegtársadalmunk és ennek a működtetéséhez szükségünk van a kőolajra. Igazából Magyarország az orosz vezetékes kőolaj feldolgozásával oldja meg ezt az igényt. Magyarul, ha a a tömegtársadalmunkat akarjuk működtetni: a szállítást,közlekedést, illetve a mezőgazdaságot, ebben mi az orosz kőolajra vagyunk utalva - mondta Kiszelly Zoltán, a Századvég Alapítvány Politikai Elemzések Központjának igazgatója az Origónak.

Számunkra ez a kiindulási helyzet, mivel nincs tengerünk, és az Adria vezeték nagyon elavult, kicsi kapacitású, ezért az orosz vezetékes kőolajtól függ a magyar gazdaság működése

- hangsúlyozta.

Európában egy energiainfláció van, tehát ha mégjobban emelkednének az energiaárak akkor még jobban emelkedne az infláció

- tette hozzá.

Kiszelly Zoltán kiemelte, hogy a kormány a benzinárstoppal, élelmiszerárstoppal tudja lassítani az inflációt, így maradt a magyar infláció az uniós átlag környékén, míg mondjuk az eurót használó Hollandia vagy balti államok sokkal magasabb, már kétszámjegyű inflációt mutatnak, az euró ellenére. Ezért kimondottan fontos, hogy az energiaimport fennmaradjon.

Nincs alternatíva

Márciusban az uniós vezetők márciusi versailles-i ülésén egy 5 éves átmeneti időszakban állapodtak meg, tehát 2027-ig. Ezen belül kell megoldani az orosz fosszilis energiáról való leválást, és mivel ennek jelenleg nincs alternatívája Magyarországon - sem a kőolaj sem a földgáz viszonylatában - ezért Magyarország nem támogatja a Brüsszel által javasolt fél éves leválást - mondta mindezt az Origo kérdésére a Századvég Alapítvány Politikai Elemzések Központjának igazgatója

Hozzátette, hogy

álszent dolog a brüsszeli politika: azért lett november a határidő, mert az amerikai pénzügyminiszter kérte, hogy az időközi választásig maradjon az európai olajvásárlás, mert nem akarják az amerikai demokraták, hogy az embargóval két dollár fölé emelkedjen literenként az olaj ára Amerikában, mert az veszélyezteti a demokraták választási szereplését.

Úgy tűnik, nem az európai nemzetgazdaságok igényeihez van mérve az olajembargó, hanem az amerikai demokraták választási szerepléséhez. Ezek politikai játszmák, amellyel megfizettetik az európaiakkal az amerikai demokraták választási sikerét. Emiatt is jobban át kell gondolni az embargót, de amiatt is, hogy ilyen rövid időn belül egész egyszerűen nincs gazdaságos alternatíva - hangsúlyozta Kiszelly Zoltán, hozzátéve:

Magyarországnak akkor érdemes leválnia az orosz energiáról, ha már meg van az alternatíva. Erre mondja a kormány, hogy hosszabb idő kell.

Úgy tűnik Magyarország a demokráciát is védi, amikor a brüsszeli gyerekes politikát visszautasítja, hogy hétfőn kiszivárogtatnak valamit a Politiconak és szerdán már meg akarják szavaztatni. Ez így nem működik, főleg nem ilyen fajsúlyos kérdésekben, hogy a Politiconak szívárogtatnak, és azt gondolják, hogy megdolgozzák a közvéleményt és minden tagállam egy csettintésre ugrik. A demokrácia védelme, hogy alaposan meg kell vitatni ezeket a javaslatokat, amit a magyar kormány szorgalmaz - jegyezte meg.

Brüsszel az energiainflációt fűti

A brüsszeli politika az energiainflációt fűti - mondta Kiszelly, és hozzáttette, hogy a vágtázó szankciós tempó miatt úgy tűnik, mintha Brüsszel abban lenne érdekelt, hogy minél drágább legyen az energia, hogy a klímacélokat el tudják érni. Nem a Covid előtti szintre akarnak visszatérni, mint a magyar kormány, hanem a járvány előtti szint harmadára szeretnék lecsökkenteni az európaiak fogyasztását és ezzel az életszínvonalukat, mert akkor lehetne a kitűzött klímacélokat elérni.

Hogyan lehet a fogyasztást érdemben és gyorsan csökkenteni? - tette fel a kérdést.

Leginkább az energiainflációval. A brüsszeli szankciós javaslatok (négy hónap alatt váljunk le az orosz szénről; hat hónap alatt az orosz kőolajról és már készül az orosz földgáz egy éven belüli kivezetésének terve) nem egy kezelhető helyzet irányába mutatnak, hanem azt sejtetik, hogy nekik más céljaik vannak - mondja Kiszelly.

A Davosi Világgazdasági Fórum alapítója, Klaus Schwab meg is írta a könyvében, hogy a Covid előtti fogyasztási szinthez képest a felére-harmadára kéne csökkenteni a fejlett világ fogyasztását a klímacélok elérése érdekében. Az energiainfláció szankciók általi fűtésével a többség tényleg csak hetente egyszer eszik majd húst, és fürdés helyett tényleg csak zuhanyozni fog. Ha túl gyorsan és alternatíva nélkül válunk le Oroszországról, akkor nemsokára 5 euró lenne a benzin és 15 euró egy kilogramm hús ára.

Itt látszik, hogy amit Márki-Zay a kampányban mondott, az milyen szépen beleillik a globalista tervekbe, a türelmes brüsszeli papíron végzett számítások szerint ha kevesebbet fürdünk, vagy csak cicamosdást végzünk, akkor az évi 4 milliárd köbméterrel kevesebb orosz földgázt jelent. Ha hetente egyszer eszünk húst, akkor az 2 milliárd köbméterrel kevesebb orosz gázt jelent

- emelte ki Kiszelly a számokat.

A szankciók célja az orosz energiafüggőségtől való elszakadás, ám a bizottság által javasolt megoldás egy másfajta függőségbe taszítana. Háromszor annyiba kerülne az energia, hogy ha LNG-gázt kellene vásárolni, vagy tényleg 5 euró lesz az üzemanyag literenkénti ára. A franciáknál a sárgamellényesek már a literenkénti 2 eurót is soknak tartották 2018 őszén, de az ár 5 euró is lehet az év végére.

Magyarország megfontolt politikát folytat

Magyarország egy megfontolt politikát folytat, támogatjuk az unió konszenuussal elfogadott céljait, azonban a márciusi döntés értelmében az 5 éves határidőn belül a magyar kormány egy hosszabb átmeneti időt kér. A sebességet az határozza meg, hogy mikorra állnak rendelkezése az alternatívák Amikor mindez készen van, akkor nyilván le lehet válni az orosz fosszilis energiáról

- mondta Kiszelly Zoltán.

A brüsszeli stratégia jelenlegi formájában egy öngyilkos stratégia, mivel az Európai Unió a háború örve alatt a társadalom olyan mértékű átalakítását eredményezi, ami ellentétes a józan ésszel, a gazdasági racionalitással, az általunk eddig megszokott európai életformával, és igazából még nagyobb konfliktusok irányába vezetne minket, csak erről Brüsszel nem beszél

- hangsúlyozta a Századvég Alapítvány Politikai Elemzések Központjának igazgatója.

Kiszelly Zoltán szerint azért akarták ilyen gyorsan átnyomni a szankciókat, hogy erről ne kelljen beszélni.

- A magyar kormánynak azért kell kitartania, mert ezzel egy alternatívát kínál a brüsszeli politikával szemben és a demokrácia az alternatívákból él. Ahogy a migrációnál a határkerítéssel, vagy a Covidnál is a keleti vakcinákkal, úgy Magyarország most is egy működőképes alternatívát kínál fel a meggondolatlan energia szankciókkal szemben. Oroszország itt lesz a háború után is és ilyen szempontból arra is gondolni kell, hogy a háború után is ki kell alakítani valamilyen gazdasági viszonyt Ororszországgal a geopolitikai és a gazdasági racionalitásokat figyelembe véve - mondta.