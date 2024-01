Egyre rosszabbak a főpolgármester esélyei A hatalmas, 2022-es választási vereség után egyre kevésbé jól hangzó szólam a teljes ellenzéki összefogás a Mandiner elemzése szerint, miközben egyre csak sokasodnak Karácsony Gergely kihívói. Komoly ellenfél lehet az egykori BKK-vezér és közlekedési államtitkár, Vitézy Dávid, aki ugyan még nem jelentette be, hogy elfogadja az LMP felkérését a főpolgármester-jelöltségre, ám most aligha képzelhető el, hogy Ungár Péterék végül beállnak Karácsony Gergely mögé. A Jobbik Brenner Koloman személyében már bejelentette saját aspiránsát. Ő a Lánchíd-­beruházás körüli anomáliák miatt fővárosi vizsgálóbizottságot javasol felállítani. Karácsony Gergely kinevette, a Fidesz támogatja a kezdeményezést, a többiekről egyelőre nem tudni. A Momentum eközben a Mandiner szerint kettős játékot játszik, ugyanis miközben a DK után tavaly ő is beállt a Párbeszéd extárselnöke mögé, továbbra sem szívesen kerülnének ismét közös listára Gyurcsány Ferenc pártjával. Sőt, több kerületben az LMP-hez hasonlóan önálló polgármesterjelölteket jelentettek be. Eközben továbbra is ott lebeg Karácsony feje felett az 500 millió forintos, dollár és euró formájában adománygyűjtő ládikákban kikötő támogatások botránya. Emiatt például a Magyar Kétfarkú Kutya Párt sem hajlandó felkerülni a plakátjaira. A Mandiner forrásai szerint nemcsak a protesztpártnál zabosak a folyamatban lévő nyomozások tárgyát képező, titokzatos előválasztási „jótékonyság” miatt: az LMP, az MSZP és a DK sem nézte jó szemmel a fejleményeket.