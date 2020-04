Levélben köszöntötte Helmut Kohlt a magyar kormányfő

Levelet írt Helmut Kohl, „a németek nagy kancellárjának” 90. születésnapja alkalmából a három éve elhunyt politikus özvegyének, Maike Kohl-Richternek Orbán Viktor miniszterelnök – közölte Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke pénteken.

Helmut Kohl 1930. április 3-án született, és 1982-től 1998-ig töltötte be a kancellári tisztséget.

„Három évvel távozása után is élénken élnek emlékezetemben azok a találkozások, melyekre először Berlinben, majd később az Önök ludwigshafeni otthonában nyílt lehetőségem. A kötelező szerénységgel is tanítómesteremnek tekintem őt nemcsak az európai egység, a nemzetek Európája építőjeként, hanem abban a tekintetben is, ahogyan a kereszténydemokrata gondolatot és eszmerendszert kormányzásának alapjává tette. Az ő öröksége nélkül a XXI. századi kereszténydemokrácia sem lesz képes megújulni és sikereket elérni” – fogalmazott levelében Orbán Viktor.

Hozzátette: „Személyes hálámon túl, melyet a megtisztelő és életemet gazdagító találkozások miatt érzek, biztosíthatom arról, hogy

a magyar nemzet mindig nagyrabecsüléssel fog emlékezni a nagy kancellárra, aki miközben minden szükséges döntést meghozott a németek újraegyesítése érdekében, soha nem feledkezett meg Közép-Európa népeiről.

Mi, magyarok személyében a német-magyar barátság megtestesülését látjuk ma is”.

Emlékéből erőt merítek a jelen embert próbáló történései és feladatai idején is – zárta levelét a magyar miniszterelnök.