Fontos tudni, hogy a füstmentes technológiák sem kockázatmentesek: egyrészt a hosszú távú hatásukat még kutatják, másrészt így is jut nikotin a szervezetbe, ami egy függőséget okozó anyag, és egyéb káros hatásai mellett megemeli a szívfrekvenciát, valamint a vérnyomást is. Ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni, hogy ezek nem leszoktató eszközök, mint azt sokan tévesen hiszik. Céljuk a le nem szokó dohányosok számára elérhető ártalomcsökkentés, ahogy a brit állami egészségügyi hatóság (PHE) rámutatott egy tavaly márciusi közleményében.