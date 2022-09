Ne tedd el magad télire!

A hideg évszakban csökken a napsütéses órák száma, egyre korábban sötétedik, és a náthát, influenzát okozó vírusok is igazán elemükben érzik magukat. A sport erősíti az immunrendszered, ezáltal ellenállóbbá válsz a megbetegedésekkel szemben. Az edzés a közérzetedre is jótékony hatással van, mivel szerotonint, más néven boldogsághormont szabadít fel a szervezetben. Akkor is számos lehetőség közül választhatsz, ha a hideg miatt hanyagolnád a konditermet, és inkább otthon edzenél.

Fuss otthon!

Bár első pillantásra nem így tűnik, a futás rendkívül összetett mozgásforma, amely a tested szinte minden izomcsoportját átmozgatja, fejleszti. A futás közben megemelkedett pulzusszám jótékony hatással van a szívedre és a vérkeringésedre is. Már napi 20-25 perc futás csökkenti az alvászavarokat. Mindenképp érdemes tehát otthonra is beszerezned egy futópadot, hogy a testmozgás az “esőnapokon” se maradjon el.

Szobakerékpár: kicsiknek és nagyoknak

A biciklizés főként a láb, a comb és a csípő izmait dolgoztatja. Ma már kaphatók úgynevezett álló szobakerékpárok is, amelyekkel a fentiek mellett a felsőtest izmait is karban tarthatod. A beltéri bringázás óriási előnye, hogy itt nem a természet diktál: a nehézségi fok igény szerint állítható és testre szabható. Havas, jeges utakon nemcsak a bringázás, de az edzőterembe jutás is kihívás lehet. Ilyenkor igazán jól jön egy saját szobakerékpár az otthonodban.

Jógamatrac: lazíts vagy erősíts

A jóga sokak szemében közösségi, spirituális élmény, ezért nem szívesen gyakorolják otthon. Pedig van jó oldala is: ha egyedül jógázol, a saját ritmusodban haladhatsz, és tovább elidőzhetsz a számodra különösen jóleső ászanáknál. Hosszabban nyújthatsz vagy kedvedre növelheted a jógapózok ismétlésszámát is anélkül, hogy bárkitől lemaradnál. Akkor se tedd el a jógamatracot, ha egy kicsit gyorsítanál a tempón: ragadd meg a kézi súlyzót, és már jöhet is az erőnléti edzés!