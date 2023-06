Adminisztrációs pozíciók

Az adminisztrációs pozíciók országszerte, így természetesen Kaposváron is rendkívül nagy népszerűségnek örvendenek. Ezen állások feladatai cégenként eltérőek lehetnek, és egyes helyeken nagyobb, míg máshol kisebb felelőségekkel járnak. Vannak ugyanakkor bizonyos teendők, amik szinte minden esetben a napi rutin részét képezik ebben a munkakörben. Ilyen például az adatrögzítés, az iratok kezelése és iktatása, a be- és kimenő posta kezelése, valamint az ügyfelekkel, partnerekkel való e-mailes és telefonos kapcsolattartás.

Az eltérő súlyú felelősségek következtében a követelmények is cégenként változhatnak, általánosságban ugyanakkor elmondható, hogy legalább középfokú végzettségre, a leggyakoribb irodai szoftverek felhasználói szintű ismeretére (pl. MS Office, levelezőrendszerek stb.), valamint középszintű idegennyelv-tudásra van szükség a helytálláshoz. A következő linken találhat kaposvári adminisztrációs és irodai állásokat: https://kaposvarallas.hu/allasok/adminisztracio-irodai-munka.

Logisztikai munkakörök

A logisztikai munkák egy jelentős része ugyancsak irodához kötődik, amelyek közül sok Kaposváron is elérhető. Ilyen például a logisztikai ügyintéző vagy a beszerzői pozíció. Előbbiek feladatköre a szállítmányozás és az elosztás koordinációja, míg utóbbiaké a beszállítók felkutatása és az alapanyagrendelések lehívása köré összpontosul. Természetesen mindez számtalan egyéb felelősségteljes teendővel is kiegészülhet, aminek következményeként ezen munkakörök gyakran felsőfokú végzettséget és erős, tárgyalóképes nyelvtudást is megkövetelnek.

Pénzügyes állások

Pénzügyes kollégákat valamennyi vállalat foglalkoztat Kaposváron is, így ilyen jellegű állásokkal gyakran lehet találkozni az álláshirdetések között. Általában pénzügyi asszisztensekre, kontrollerekre és könyvelőkre mutatkozik a legnagyobb igény.

Ezen pozíciók feladatköre meglehetősen eltérő, hisz például egy asszisztens főként adminisztrációval és számlázással foglalkozik, egy kontroller az ületi tervek kidolgozásában és a különböző pénzügyi elemzések elkészítésében játszik szerepet, egy könyvelő pedig a vállalat teljeskörű könyveléséért felel. Közös ugyanakkor ezen munkakörökben, hogy a releváns pénzügyi végzettség elengedhetetlen a betöltésükhöz.