Ezt a nyílt nappal egybekötött harminc éves évfordulót ünnepelte a múlt hét végén partnerei meghívásával, vendégül látásával a vállalat. Ám aki tanúja lehetett ennek a születésnapi rendezvénynek, nemcsak egy szokványos munkahely képpel találkozhatott a helyszínen, azaz a tamási cégközpontban. Hanem olyan összekovácsolódott közösséggel is, ami – a magas szintű technikai háttér, a kiváló munkafeltételek mellett – választ ad arra a kérdésre, hogy hol is érdemes keresni a Tam-Bau Kft. sikereinek titkát.

Fotó: Mártonfai Dénes

Ennek a több mint száz fős csapatnak a vezetője Kólya József. A külső szemlélő azt is nyugtázhatta, hogy az igazgató egyáltalán nem valamiféle elefántcsont toronyból, megközelíthetetlenül vezényelte, avagy kísérte figyelemmel a professzionálisan szervezett, ugyanakkor könnyed hangulatú eseményt. A mosollyal kísért kézfogás, közvetlen beszélgetés, köszönő szó, avagy tréfás megjegyzés egyaránt kijárt úgy a munkatársnak, mint a vendégeknek.

Utóbbiakat olyan illusztris személyek fémjelezték, mint Süli János országgyűlési képviselő, Fehérvári Tamás, a Tolna Vármegyei Közgyűlés elnöke, valamint Porga Ferenc, Tamási város polgármestere. Mindhárman a legnagyobb elismeréssel illették – a Tam-Bau Kft. harminc évét bemutató prezentáció nyitányaként – a cég példa értékű tevékenységét. S nemcsak arról esett szó, ami egyébként, mondhatni magától értetődő: jelesül, hogy a társaság a maga megbízhatóságával, minőségével meghatározó szereplője a vármegye, az ország építőiparának és neve egyúttal márkanév is. Hanem arról is, hogy rengeteg sportegyesület és civil szerveződés köszönheti létét, eredményes ténykedését a cégvezetőnek, aki tökéletesen tisztában van a mecenatúra fontosságával is.

Fotó: Mártonfai Dénes

A fentebb említett, vetített képes prezentációt Kólya József tartotta. A felvételeken megelevenedett a múlt, az igen szerény anyagi hátteret felmutató hőskor, majd a fejlődés megannyi állomása. Az 1995-ben vásárolt, Koppány-parti telephely után 2000-ben a cég a Nyírfasor utcai épület-együttesbe költözött, húsz év elteltével pedig az északi ipartelepi részen, a Szabadság utca 109. szám alatt hozta létre új, könnyen megközelíthető, impozáns központját. Talán nem is kell különösebben hangsúlyozni, hogy a létesítmény telephelyként szolgáló területén is találunk egészen friss, saját beruházást. Az évfordulós rendezvényen – Kólya József, Fehérvári Tamás és Porga Ferenc társaságában – Süli János adta át azt a kétezer négyzetméteres alapterületű csarnokot, melyben teljesen új technológiával zajlik a beton elem gyártás.

Fotó: Mártonfai Dénes

De ez a jeles nap, azaz a 30. születésnap azért nemcsak a munkáról, a termelési eredményekről, a fejlesztés lehetőségeiről szólt. A hatalmas üzemcsarnokban tartott ünnepségen terített asztalok sorakoztak egymás mellett, s kisvártatva mindenki jó étvággyal fogyasztotta a szabad merítéses, ízletes marha lábszár pörköltet. S miközben, már a kora délután folyamán a felnőttek baráti beszélgetésekbe merültek, addig a gyermekeket az irodaház előtti téren odatelepített játékok és különböző, a korosztályhoz illó programok várták. A Tam-Bau Kft. rájuk is gondolt, akár mint lehetséges utánpótlásra.