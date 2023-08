A távmunka során számos külső tényező megzavarhatja a koncentrációt, a haladást, a feladatok hatékony elvégzését, ezért ilyen esetben nagyon fontos, hogy néhány praktikus eszközzel szét tudjuk választani a szakmai életünket a magánéletünktől.

Hogyan lehetséges ez? Mire érdemes odafigyelni? Összegyűjtöttünk néhány ötletet, ami nem csak a megfelelő egyensúly fenntartásában, de a szakmai produktivitás növelésében is segíthet.

#1 Teremts megfelelő irodai környezetet otthon is!

Home office esetén az első és legfontosabb szabály: a munka és az otthoni élet szétválasztása. Ezért a produktív munkakörnyezet kialakításának első lépése, hogy az otthonodban is ki tudj jelölni egy olyan helyet vagy szobát, amit a megfelelő eszközökkel irodai környezetté alakíthatsz.

Ehhez érdemes a lakás egy olyan csücskét kiválasztani, ami semmilyen módon nem kapcsolódik össze a szórakozás vagy lazítás perceivel. A szabály egyszerű: ha meg tudod oldani, ne pihenj ott, ahol dolgozol, ne dolgozz ott, ahol pihensz! Az éles határvonalak meghúzása és az otthonod színtereinek szeparálása nagymértékben javíthatja a koncentrációt, hiszen így a kötelező feladatok elvégzése helyett könnyebben tudsz nemet mondani a kontrollernek és a kedvenc sorozatodnak.

At otthoni munka legjobb helyszínei azok, ahol a munkanap során végig koncentrált és éber tudsz maradni. Ezért érdemes minél világosabb helyiséget kiválasztani, ugyanis természetes fényben sokkal könnyebb inspiráltnak és produktívnak maradni. Emellett célszerű befektetni egy ergonomikus székbe is, hiszen napi minimum 8 óra munka közben a kényelem is első számú szempont. Ágyban fekve, a konyhai széken ülve hamar hátfájások gyötörhetnek, ami egyúttal a munkamorálra is rá nyomhatja a bélyegét.

#2 Körültekintően válaszd ki a munkához szükséges eszközeidet!

A távmunka hatékonyságát nagymértékben meghatározza, hogy milyen típusú eszközök mekkora teljesítmény mellett állnak rendelkezésre. Tekintve, hogy a kollégákkal való gyors kommunikáció és együttműködés alapja a jó internetkapcsolat, először érdemes az otthoni net kapacitására is vetni egy pillantást. Ha áramszünet esetén is szeretnél biztosra menni, célszerű korlátlan mobiltarifa-csomag mellett dönteni, hogy két kattintás után a laptopoddal, tableteddel is meg tudd osztani az adatforgalmadat.

Ha az internet-hozzáféréssel kapcsolatban már mindenre felkészültél, a produktivitás növelése érdekében ajánlott néhány kiegészítő eszközzel is komfortosabbá tenni a home office-t. Például egy extra monitorral egy időben több különböző programot és alkalmazást tudsz kezelni, ami jelentős mértékben fel tudja pörgetni a napi feladatok teljesítését. Emellett egy külön billentyűzet, egér és headset is nagyobb kényelmet biztosíthat a hosszú munkanapok során.

#3 Válaszd szét a magánéletet és munkát – készíts időbeosztást!

A hagyományos irodába való bejárás keretet ad a napnak – mindennek pontosan megvan a helye és az ideje. Ennek köszönhetően hamar kialakul a hétköznapok rutinja, ami sokat segít abban, hogy mentálisan is fel tudj készülni a napi teendők elvégzésére. Tekintve, hogy a home office során sehová nem kell összekészülni és időben megérkezni, a határok könnyen elmosódnak az otthoni teendők és a munkafeladatok között.

A rutin hiánya hosszú távon túlhajszoltsághoz, kiégéshez vezethet, amit jobb elkerülni. Ezért kritikus fontosságú, hogy otthon is készíts olyan ütemtervet, amely markánsan szétválasztja a munkaidőt a kutyasétáltatástól, a főzéstől és a mosástól. Ráadásul otthon sokkal könnyebb belemerülni a munkába, hiszen este ötkor nem zárja ránk senki az iroda ajtaját, ezért a fejünk fölé tornyosuló projektek hamar ránk is telepedhetnek – egy ilyen spirálból pedig nagyon nehéz szabadulni.

Ha viszont sikerül optimalizálni az időbeosztásodat és ugyanolyan rutinná alakítani, mint a klasszikus munkába járós napon, mentálisan és fizikálisan is sok tehertől megszabadítod magad. Természetesen nem muszáj pontosan 17:00-kor felállnod az asztaltól, azonban a saját időbeosztásod szerint meghatározott időpontot mindig szem előtt kell tartani!

+1 A munka otthon is munka – húzd meg a határaidat!

Az otthoni munkavégzésnek számos előnye van: kevesebb utazási idő, kényelem, fokozott koncentráció, személyre szabott időbeosztás. Sokan úgy tartják, hogy a távmunka egyébként is produktívabbá teszik őket. Azonban a home office egyik legnagyobb hátulütője, hogy a legtöbben nem értik, a munka otthon is ugyanolyan teljes értékű munka.

Ezért ha a környezetedben sokan próbálnak megzavarni olyan teendőkkel, amelyek kiszakítanak a munkafókuszból, még időben húzd meg a határaidat! Neveld rá magad, hogy udvariasan, de határozottan mondj mondj az extra kérésekre. Hacsak nem vészhelyzetről van szó, próbáld meg figyelmen kívül hagyni a telefonhívásokat, üzeneteket, és csak akkor reagálj, amikor már valóban befejezted a munkát és lecsuktad a laptopot!