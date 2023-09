Íme, a kezdetektől napjainkig tartó Samsonite-történelem, korabeli bőröndökkel illusztrálva!

1910: Jesse Shwayder, a cég eredeti alapítója újragondolja az egyszerű fabőröndöt, és fényes, metálszegecsekkel és sarokvédőkkel egészíti ki, ami figyelemfelkeltő és elég erős ahhoz, hogy rá is lehessen állni.

1941: Streamlite™. Az új csúcstechnológia korai használatában, a Streamlite bőröndöt könnyű kőnyomásos papírba burkolták, ami nyersbőr-kinézeted adott a bőröndnek. Ez a kinézet klasszikus lett az iparágon belül.

1958: Silhouette™. A kor legfejlettebb bőröndje. Új, modern kialakítás, süllyesztett alkatrészekkel, amik megvédik a bőröndöt az utazás viszontagságaitól.

1963: Classic Attaché. Az első ABS aktatáska az üzletemberek új generációjának készítve. Ez az aktatáska hamar szimbolikus lett a korai 60-as évek üzletembereinek.

1969: Saturn™. Válaszul a növekvő igényre, ami a könnyű bőröndöket illeti, a Samsonite bemutatja az első polipropilénbőröndjét, aminek külső héjait befecskendezős módszerrel hozták létre.

1974: Silhouette–Az első kerekes bőrönd. Örökre megváltoztatta a bőröndökről való elképzelést. Ez a modell forradalmi áttörést hozott az utazási komfort és kényelem szempontjából, amivel egy új generációt, a gyakori utazókat célozta meg.

1986: Oyster™. Az Oyster volt az első bőrönd három pontos csatos rendszerrel, ami további ellenállóságot és biztonságot nyújtott. Ez a bőrönd azonnali diadalmat aratott, 140.000 darabot vásároltak az első évében. Ez volt minden idők leggyorsabban értékesített bőröndje.

1994: Ziplite™. A Samsonite bemutatta az első cipzáras polipropilénbőröndjét, a Ziplite-ot. Ebben a bőröndben kombinálta a szövet- és a keményfedeles bőröndök előnyeit. Az értékesítés beindult, és a cipzáras keményfedeles bőröndök kora megszületett.

1998: Xylem™. Az első alumínium Samsonite bőrönd. A hozzáillő alumínium aktatáska szerepelt A világ nem elég (The World Is Not Enough) című James Bond-filmben, amiben pénzkötegek szállításához használták Európán keresztül.

2004: A Samsonite elhozta a négykerekes, guruló bőröndöt, ami minden irányba fordítható, irányítható, és az utazó mellett tolható. Ez az innováció radikálisan javította az utazók mobilitását és a kényelmét, és ezentúl akadálymentesen tudnak mozogni a modern reptereken.

2008: Cosmolite®. A Samsonite bemutatja a Cosmolite-ot, válaszként a piac egyre sürgetőbb keresletére erősebb és könnyebb bőröndök iránt. Ez volt a legkönnyebb és legerősebb, korszerű Samsonite bőrönd. Tengeri kagylóról ihletett külső héja azonnali siker lett, és a kollekció számos díjat nyert, ideértve a Red Dot Award Best of the Best díjat.

2018: Az Eco Kollekció. A Samsonite 23 olyan terméket mutat be, amiknek bélése újrahasznosított polipropilén vagy Recyclex™ anyagból készült, a külső textilanyag pedig fogyasztóktól származó 100 százalékig újrahasznosított PET-palackokból.

2019: S’Cure ECO Green Grey kiadás. A S’Cure ECO Green Grey modellje a Samsonite első olyan bőröndje, ami új életet ad a fogyasztóktól származó, újrahasznosított műanyaghulladéknak. A bőrönd fedele fogyasztók háztartásából származó, újrahasznosított polipropilénből készül. Ez az anyag túl értékes ahhoz, hogy a szemétbe kerüljön, ezért felhasználásával egy kiváló minőségű termék jött létre.

2020. 110 éves a Samsonite. Készen állunk a következő fejezetre, 110 éves évfordulónkat legújabb kollekciónkkal ünnepeljük.

Fotók: Samsonite