Valóra vált álom

A háborítatlan természeti környezet könnyen megközelíthető, így nem is csoda, hogy már rengetegen összekötötték az életüket ezen a meseszerű helyen. Legyen bármi az elképzelés, a tanya adottságai lehetőséget teremtenek az elegáns – akár vintage stílusú – esküvőktől, a romantikustól a hagyományos lakodalomig bármilyen elképzelés megvalósítására. Így évtizedek múltán is szívesen emlékezhetnek vissza erre a nevezetes alkalomra. A helyszín adottságai romantikus díszletet biztosítanak a meghitt szertartáshoz, minden napszakban, akár rossz idő esetén is. Tetejébe akár egy hófehér lovaskocsin is érkezhetnek a főszereplők a násznép elé. Az pedig nagy segítséget nyújthat, hogy a tökéletes esküvő további kellékeiről a színtéren gondoskodnak, a kristálytiszta levegőről éppúgy, ahogy a szívélyes vendéglátásról és a fenséges ételekről. Pénteki lakodalmak esetén extra kedvezményeket tudnak nyújtani, többek között 10% kedvezményt a menüsorból és a nászszoba mellé további 2 szobát adnak grátisz.

Együtt minden jobb!

Családi programok, baráti vagy céges, csapatépítő rendezvények, aktív pihenés, ezek itt mind természetesek. A Rácz Tanyán – bár van wifi – könnyen elfelejtheti a mobiltelefont: a felkészült, szolgálatkész személyzet ötletgazdag csapatépítő játékokkal, Trabant-tolással, szalmagurítással, ügyességi vetélkedőkkel és persze a látványkemencék melletti eszem-iszommal feledteti a hétköznapokat céges rendezvényeken, konferenciákon egyaránt. Tavasszal különösen az utóbbiakra – a hétköznapokon tartandó céges tréningekre – összpontosítva, így az e célból érkezők most egyedi kedvezményekre is számíthatnak. Hasonlóképpen kellemes időtöltésre számíthatnak a születésnapot, bankettet, osztálytalálkozót tervező családok, baráti társaságok. Széles választékú bárpulttal, hangulatos udvarral; míg a gyerekeket kalandpark, állatsimogató és még számos más élmény szórakoztatja. Ennek fényében osztálykirándulások számára is tökéletes választás. Olyannyira, hogy az iskolai szünetekben hagyományőrző és természetismereti táborokkal várják az érdeklődőket, az állatok körüli tennivalók megismertetésével, a friss levegőn eltölthető folyamatos programokkal. A kulináris élményekről a régi idők lovashagyományait felelevenítő hangulatú étteremben felszolgált házias ételek és a tanya specialitásai gondoskodnak.

A Rácz Tanya különleges oázis a város peremén – ahogy szlogenjük fogalmaz: A hely, ahol az élmények születnek!

Bővebb információ: www.racztanya.hu

Cím: Rácz Tanya – Orfű-Lipóc

Tel.: +36 72 498-459

E-mail: [email protected]