Április 8-án koncert lesz kicsinek, nagynak

Alma koncert, most a Tolnai Népújság előfizetői kedvezményes áron vehet jegyet a megadott készlet erejéig.

A Tolnai Népújság előfizetését mindig igyekszünk kedvezménnyel megköszönni, most is ezt tesszük. Mert amennyiben az Alma együttest kedvelő olvasónk előfizetője a Tolnai Népújságnak, abban az esetben a megadott készlet erejéig kedvezményes áron vehet jegyet a koncertre.

Ez a készlet hetven darab belépőt jelent, a vásárlás jelentkezési sorrendben történik. Azaz, érdemes mielőbb felvenni a kapcsolatot lapunkkal, mert a kedvezményes jegyek száma sajnos véges. A Tolnai Népújság Szerkesztősége a 7100 Szekszárd, Liszt F. tér 3. alatt található, információ a jegyárusításról a 74/511-510-es telefonszámon.

Az Alma együttes már több mint tíz éve énekli fáradhatatlanul, hogy „Ma van a szülinapom!” Teheti, hiszen ez volt az a dal, amely meghozta az országos áttörést. A csapat ekkor már ugyancsak több mint tíz esztendeje muzsikált, nem is eredménytelenül, hiszen több tehetségkutató versenyt is megnyertek. Az Alma már többször is megfordult a megyeszékhelyen, bemutatkozása nemcsak a kicsiknek, de a nagyoknak is élményt jelentett. Az eddig netalán önhibánkon kívül kimaradt élmény azonban hamarosan átélhető.