Izland ellen is nyert az U17-es válogatott

A magyar válogatott a második mérkőzését is megnyerte az írországi U17-es labdarúgó Európa-bajnokságon.

Preisinger Sándor szövetségi edző együttese kedden 2-1-re verte az izlandiakat, így közel került a továbbjutáshoz.

Amennyiben a későbbi mérkőzésen az oroszok nem győzik le a portugálokat, a magyarok csoportelsők lesznek.

A magyar válogatott a dublini összecsapás első félidejében aktívan futballozott, többször jutott el kapura lövésig és komoly helyzeteket is kialakított. A vezetést Molnár Rajmund szerezte meg a 31. percben. Ezután az izlandiak feljebb tolták a védekezésüket, de a magyar csapat továbbra is kapura veszélyesen játszott.

A szünet után gyorsan egyenlítettek az északiak, ettől kissé lábra kaptak, bátrabban mentek előre, és akár újabb gólt is szerezhettek volna. A magyarok ugyanakkor a folytatásban is többször fejezték be lövéssel támadásaikat, kezdeményezők maradtak. A hajrához közeledve három perc különbséggel mindkét kapitány egyszerre hármat cserélt.

A két csapat egyformán győzelemre játszott, a mérkőzést eldöntő gólt végül kezezés miatt megítélt büntetőből Németh András szerezte meg a 90. percben.

Eredmény (az UEFA honlapjáról):

C csoport, 2. forduló:

Magyarország-Izland 2-1 (1-0)

gól: Molnár (31.), Németh (90., 11-esből), illetve Ellertsson (48.)

Később:

Portugália-Oroszország, Dublin 16.00

Szombaton játszották:

Magyarország-Portugália 1-0 (0-0)

Izland-Oroszország 3-2 (3-0)

A további program:

péntek:

Portugália-Izland, Longford 18.00

Oroszország-Magyarország, Waterford 18.00

A kontinensviadalon 16 válogatott vesz részt, a döntőt május 19-én rendezik. A négy csoportból az első két-két csapat jut a negyeddöntőbe. A torna első öt helyezettje szerepelhet az idei, brazíliai világbajnokságon.

