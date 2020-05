Első osztályba jutást ért a tíz éve elnyert bronz az UKSE-nek

Tíz éve szerzett bronzérmet az NB I/B-s női bajnokságban az UKSE Szekszárd, ami végül – hosszú várakozást követően – élvonalbeli tagságot ért a megyeszékhely együttesének.

Az 1995-ben alakult egykori UKSE Szekszárd ötévente tett meg történelmi lépést: 2000-ben az NB II-be, 2005-ben az NB I/B-be, 2010-ben pedig az élvonalba sikerült feljutnia. Előbbi két szintlépés könnyen ment, bajnokként harcolták ki a jogot a magasabb osztályban való szereplésre, az NB I-be való feljutás azonban kacifántos úton sikerült.

A 2009/2010-es szezont a bajnok Érd mögött hat, az ezüstérmes Győri ETO második csapatát két ponttal követve a harmadik helyen zárta Kovács Jenő együttese, a Pest megyeiek mögött a második legtöbb gólt lőve (882) és a második legkevesebbet kapva (648). A huszonhat találkozóból huszonkettőt megnyertek Fauszt Éváék, csak az egész szezonban egy pontot elvesztő érdiektől, illetve odahaza a győriektől kaptak ki, a negyedik Kispesttel pedig döntetlent játszottak.

A bronzérem azonban nem jogosította fel automatikusan az UKSE-t az élvonalban való szerepelésre, de miután az NB I-ből kieső Kiskunhalas és a fővárosi Hunnia mellett a pénzügyi gondokkal küzdő Hódmezővásárhely is kiszállt az élvonalból (habár előbbi két együttest a szövetség felkérte az indulásra, anyagi háttér hiányában nem vállalták a szereplést), s a keleti csoportban második Hajdúnánás sem vállalta az osztályváltást, így az MKSZ a szekszárdi klubot kérte fel erre.

„Örülök az élvonalbeli szereplésnek; tizenöt évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy idáig jutunk. A realitások talaján kell maradnunk. Az első évben nem lehetnek vérmes reményeink – szakmailag és pénzügyileg is nagy kihívás az NB I, de bízom benne, hogy meg tudjuk oldani. Nincs rossz érzés bennünk, hiszen a pályán nyújtott teljesítményünk alapján (is) kértek fel minket, nem jogi csűrés-csavarás után kerülünk a legjobbak közé” – fogalmazott a Tolnai Népújságnak 2010 júliusában Varga Jenő ügyvezető-elnök, amikor eldőlt: a Szigma-Szekszárd és a Ferropatent-Szekszárd SE után, tíz év elteltével ismét élvonalbeli női kézicsapata lesz a városnak.

A 2010/2011-es szezon nyitófordulójában rögtön az akkor még „csak” Bajnokok Ligája-elődöntős, de bajnoki címvédő és kupagyőztes, Pálinger Katalint, Eduarda Amorimot és Aurelia Bradeanut is soraiban tudó Győri Audi ETO KC-t fogadta az UKSE. A hazaiaknál ekkor mutatkozott be tétmérkőzésen az Orosházáról szerződtetett Mészáros Melinda és a Veszprémből érkező Weigel Zita (aki a szezon végeztével a góllövőlistán az előkelő negyedik helyen zárt), de ezen a nyáron érkezett Szekszárdra a friss főiskolai világbajnok Vasas Edina is Pécsről.

Újabb ötéves ciklus azonban nem következett be a klubnál: két 11. hely az NB I-ben, 2012 májusában, még a szezon közben új elnökség alakult, miután a régi lemondott, az egyesület ellen pedig a szezon végén felszámolási eljárás indult. Ekkor „került képbe” a Szekszárdi Fekete Gólyák KC, amely célul tűzte ki, hogy megmentse az UKSE 15 éves működése alatt felépített kézilabdabázist.

Az viszont már egy új történet kezdete…

A 2009/2010-es szezon számokban Ők alkották az UKSE Szekszárd feljutást kiharcoló csapatának keretét: Beck Ibolya (26 mérkőzés), Farkas Anita (14), Fauszt Éva (25), Gulya Krisztina (25), Hegyi Zsuzsanna Éva (25), Horváth Petra (25), Horváth Szimonetta (26), Jankovics Orsolya (26), Kaló Zsófia (18), Kovács Nóra (26), Kurucz Annamária (20), Mizsák Dorina (26), Nagy Tünde (21), Pap Tímea (26), Samu Rózsa Virág (2), Szekerczés Luca (20). A házi góllövőlista végeredménye, 247 gólos: Fauszt Éva. 121 gólos: Mizsák Dorina. 89 gólos: Horváth Szimonetta. 86 gólos: Kovács Nóra. 80 gólos: Horváth Petra. 67 gólos: Gulya Krisztina, Hegyi Zsuzsanna. 36 gólos: Jankovics Orsolya. 31 gólos: Beck Ibolya. 23 gólos: Farkas Anita. 20 gólos: Szekerczés Luca. 5 gólos: Kaló Zsófia. 1 gólos: Pap Tímea, Samu Rózsa Virág. A bajnoki végeredmény: 1. Érd 51, 2. Győri ETO II 47, 3. UKSE Szekszárd 45, 4. Kispest 35, 5. Kozármisleny 29, 6. Vasas 29, 7. PTE-PEAC 28, 8. Marcali 27, 9. VKL SE Győr 19, 10. Nagyatád 16, 11. Szentendre 14, 12. Nagykanizsa 13, 13. Tolna KC 9, 14. Szombathelyi ESE 2 ponttal.

Borítókép: Fauszt Éva nagyszerű szezont teljesített, majdnem kétszázötven góllal lett a legeredményesebb