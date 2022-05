Vasárnap a 18 éven aluliak díjmentesen utazhatnak a Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton. A rendezvényen a vonatok 40-50 percenként járnak, és nosztalgiavonat is közlekedik

- áll a közleményben.

A közlemény szerint a kisebbeknek lesz arcfestés, óriás színező, óriás társasjáték, alkotóház, ugrálóvár és akadálypálya is. A színpadon 11 órakor fellép a Mesekocsi Színház, később zsonglőrbemutató szórakoztatja a nézőket, akik a családi kvízversenyben is részt vehetnek. Az érdeklődők kívül-belül megnézhetnek egy tűzoltóautót és felszállhatnak a Volánbusz karrierjáratára, ahol kipróbálhatják az autóbusz-vezetéstechnikai szimulátort. A vasútrajongók hajtányozhatnak és több terepasztal, valamint vonatszimulátor is várja őket.

A KRESZ pályán a helyes közlekedés szabályaival is megismerkedhetnek a gyerekek - ismertették.

A MÁV Zrt. a rendezvényre érkezőknek javasolja, hogy közösségi közlekedéssel vagy kisvasúttal érkezzenek a helyszínre, parkolni csak a P+R parkolókban lehet.

