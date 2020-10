Várandós nőt zaklattak az abortuszpárti feministák egy tüntetésen (videó)

Nem telt el a hétvége tüntetések nélkül az Egyesült Államokban. Washingtonban nők vonultak fel szombaton a Women’s March keretében, a megmozdulás azonban nem volt teljesen békés – írja a V4NA hírügynökség. Egy egészen megdöbbentő videó jelent meg az interneten arról, ahogyan a tüntetők közül néhány abortuszpárti feminista egy szintén a meneten részt vevő várandós nőt zaklat.

A gond a beszámolók szerint az lehetett, hogy a terhes nő abortuszellenes volt, a tüntetés közepette pedig egy hangosbemondón keresztül a gyermeke szívverését játszotta le. Ez nem tetszett az abortuszpárti nőknek, akik közül az

A gusztustalan megjegyzésre több társa is nevetett.

Women’s March protesters scream at pro life pregnant woman. She was playing her babies heartbeat on a sonogram for the crowd to hear. pic.twitter.com/9LE2TLrZ5A

— Matthew Miller (@mattmiller757) October 17, 2020