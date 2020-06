A bőrünk nem felejt, a túlzásba vitt napozás, a leégés ártalmas

Itt a nyár, megkezdődött a napozási szezon. A szép napbarnított bőr ma is divatos, így sokan már a szezon előtt szoláriumozással próbálják meg formába hozni magukat. A napozásnak megvannak a szabályai, érdemes ezekre figyelni, mert a bőrünk nem felejt.

Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az emberek elkezdtek tudatosan odafigyelni az egészségükre, a betegségek megelőzésére. Egyre többen járnak évente szűrővizsgálatokra, anyajegyszűrésre is – mondta dr. Karagity Eliza bőrgyógyász, a Balassa-kórház osztályvezető főorvosa. – Örömmel tölt el, amikor családostul érkeznek anyajegyszűrésre, és kérnek tanácsot napozásra, naptejválasztásra vonatkozóan – tette hozzá a főorvos.

Ma már a fényvédők széles választéka áll rendelkezésünkre, de nem mindegy, melyiket választjuk. A fényvédők legismertebb tulajdonsága az úgynevezett faktorszám (SPF = Sun Protection Factor), amely a készítmény védőképességét mutatja a napégéssel szemben, melyet döntően az UV-B-sugarak okoznak. Fontos tudni, hogy a faktorszám és a készítmény fényvédő hatása nem egyenesen arányos, azaz a 16-os faktorszámú készítmény 92 százalékos, míg az ötvenes készítmény 96 százalékos védelmet nyújt a napégéssel szemben. Az uniós szabályozás éppen azért tiltotta meg a 100-as SPF jelzést, és helyette az 50+ jelzést írja elő, mert az emberekben az a hamis biztonságérzet alakult ki, hogy a 100-as fényvédő faktorú készítmények kétszer erősebb fényvédelmet jelentek, mint az 50-esek. Természetesen a gyermekeknél, világosabb bőrűeknél, napallergiásoknál, sok szabálytalan anyajeggyel rendelkezőknél a magasabb faktorszámú készítményeket ajánljuk.

A krónikus fénykárosodás szempontjából fontos UV-A elleni védelemről azonban az SPF nem nyújt információt, tehát annak meglétét és erősségét külön kell figyelni a csomagoláson, amit az IPD és PPD rövidítések jeleznek. Az tekinthető biztonságos fényvédőnek, ahol a PPD/SPF arány három, vagy annál nagyobb. Tudni kell, hogy a fényvédők csak megfelelő mennyiségben alkalmazva tudják hatásukat kifejteni. A fényvédő hatás kialakulásához legalább fél óra szükséges. Ráadásul a napfény, a dörzsölés és az izzadás hatására a készítmények néhány óra alatt elvesztik hatékonyságukat, tehát 2-3 óránként javasolt újra bekenni a fénynek kitett területeket.

A szülők külön felelőssége, hogy gyermeküket ne engedjék a homokozóban játszani póló vagy kis ing és karimás sapka nélkül. A fedetlen bőrfelületeket fényvédővel be kell kenni. Fontos tudni, hogy az üveg nem gátolja az UV-A-sugarak áthaladását, ezért autóban utazva is be kell kenni az arcot és karokat.

Becslések szerint hazánkban évente minden százezer emberből 10-12-nél alakul ki melanoma, és ennek gyakorisága évről évre nő. Az előfordulás az utóbbi húsz évben világszerte több mint kétszeresére emelkedett. A huszonéves nők körében a melanoma vezet a rákhalálozási listán, a 30–35 évesek között pedig a második helyet foglalja el. Egyetlen napfényben eltöltött perc sem telik el úgy, hogy azt ne raktározná el legnagyobb kiterjedésű szervünk, a bőrünk. A bőrt ért káros UV-sugarak hatása egész életünkön át összeadódik, és akár évek, évtizedek múlva jelentkezik mindennek a káros következménye. Bőrünk nem felejt, azaz nincs felmentés a túlzott barnaságra, a leégésre, a rendszeres szoláriumozásra, hiszen minden egyes napozással, szolizással vagy naptól való leégéssel egyre növekszik a bőrdaganatok későbbi kialakulási valószínűsége.

A bőrráknak több típusa van. A basalioma a hám legalsó rétegéből ered, mondta a főorvos. Többnyire a napfénynek kitett bőrterületeken keletkezik, legtöbbször az arcon, orron, fülön vagy éppen a vállakon. A daganat eleinte apró, fénylő, tömött csomó vagy lapos „folt” lehet csak a bőrön, amely nagyon lassan nő, néha olyan lassan, hogy fel sem tűnik. Másik fontos sajátossága, hogy helyileg agresszíven terjedhet, nagyméretűre nőhet, eltávolítás után ismételten kiújulhat, de rendkívül ritkán ad áttétet.

A bőrrák második leggyakoribb típusa az úgynevezett tüskéssejtekből kiinduló daganat, a spinalioma. Ritkán képez áttétet. Korai felismeréssel maradéktalanul gyógyítható. A fénynek kitett bőrterületeken alakul ki a fej, nyak, kéz és lábszárak bőrén. Kialakulására utaló jel a bőrön újonnan megjelenő fokozott szarusodással kísért vérzékeny, nedvező képlet, mely esetenként nem gyógyuló sebre emlékeztet.

A melanoma a pigmenttermelő sejtekből kiinduló rossz­indulatú daganat. Kialakulhat a bőrfelszínen bárhol vagy a nyálkahártyákon, igen ritka esetekben a szemben is. Gyermekeken ritka, Európában a nőkön csaknem kétszer olyan gyakori, mint a férfiakon, viszont utóbbiak esetében általában agresszívebb lefolyású. A nőkön általában az alsó végtagon, míg férfiakon leginkább a törzsi megjelenés a legjellemzőbb. A melanoma leg­gyakrabban anyajegyből alakul ki. Fontos kockázati tényezőnek tartják a gyermekkori többszörös, súlyos, hólyagos leégéseket.

– Sajnos idén májusban a vírushelyzet miatt elmaradt a szokásos, úgynevezett melanoma-nap keretében megrendezett országos szűrőprogram, viszont a Bőr- és Nemibeteg Gondozóban (Szekszárd, Szentgáli Gyula utca 1.) napi rendszerességgel végzünk anyajegyszűrést előzetes bejelentkezés alapján, hívta fel a figyelmet dr. Karagity Eliza.