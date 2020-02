A legjobb böllért keresték Szentgálszőlőhegyen

Az első Szentgáli Böllérversenynek még Balogh László volt a főszervezője. Azóta az ő emlékére rendezik meg minden évben a jó hangulatú összejövetelt.

A szentgáli csapat 3:1-re vezet, úgyhogy a Szőlő-szemnek bele kell húznia – mondta szombaton reggel Baloghné Gaál Zsófia, az 5. Szentgáli Böllérverseny főszervezője. És bár komoly a versengés, a lényeg mégis a csapatépítés.

Az idei böllérverseny egyébként egy elemmel bővült, hiszen hat további civil szervezet kolbásztöltésben mérte össze tudását. Természetesen az ebben a versenyszámban elkészült étkek is az egybegyűltek asztalán végezték. Akárcsak az a két méretes sertés, amelynek lényegében minden részét elfogyasztották az egybegyűltek, hiszen a csapatoknak nem csupán az állat darabolásában, hanem orjaleves, pörkölt, káposztás étel, hurka- és pecsenyekészítésben is ki kellett állniuk a próbát.

Lukács Lajos, a zsűri elnöke szerint a közösség egyben tartása miatt nagyon fontosak az ilyen események, és az is jó, hogy az olyan régi dolgok, mint a disznóvágás hagyománya, megmarad. Ismeretségében fordult elő, és intő példaként mesélte el, hogy amikor egy Amerikában élő kislány itthon volt, meglepődve tapasztalta, hogy jé, a csirkének feje is van. Kiderült az is, a Zombához tartozó Szentgálszőlőhegy közel áll Lukács Lajos szívéhez, pedig háziorvosként sok munkát adott neki.

A versennyel kapcsolatban pedig azt mondta, itt mindenki tudja a feladatát, ez is igazolja a jól szervezettséget. És valóban, volt aki a forralt bor főzéséért felelt, az aszszonyok zöldséget pucoltak a levesbe, megint más húst darabolt, vagy éppen süteményt kínált. Feladat dr. Pilisi Gábor rendőr ezredesnek is jutott a zsűriben, ráadásul már ötödszörre, hiszen eddig minden alkalommal részt vett a rendezvényen. – Akárcsak a polgárőrök, a Szőlő–szem Mozgalom is komoly munkát végez a bűnmegelőzés és a felderítés terén. A jó kapcsolat a rendőrség és a szervezet között még az ilyen szabadidős eseményekre is kiterjed. Azt gondolom, lényeges, hogy a civil szférában tevékenykedők lássák, komolyan vesszük őket – mondta az ezredes.

A Szőlő-Szem idén visszahódította a kupát, a legjobb böllér viszont a Szentgálszőlőhegyért Egyesület színeiben versenyző Takács István lett, nem először. A kolbászkirály címet a zombai polgárőrök szerezték meg, a legjobb ételnek pedig most a szentgálszőlőhegyiek pecsenyéje bizonyult. Két százötven kiló körüli jószág került először rénfára, majd a feldolgozó asztalra, és lényegében alig maradt belőlük valami. A rendezvény évről évre igen nagy érdeklődés mellett zajlik, most is több mint háromszázan látogattak ki az eseményre. Közöttük olyanok is, akik már elszármaztak szőlőhegyről. Egy hölgy elmesélte, negyvenhét év köti ide, hiszen már Szekszárdon lakott, de idős anyósát és apósát még minden hétvégén meglátogatták. Most a zombai nyugdíjasokkal érkezett.

A szombati rendezvény inkább volt szórakozás, mint vérre menő küzdelem, az azonban tény, hogy a hús feldolgozása odafigyelést és pontos munkát igényelt, a zsűri pedig szintén komolyan vette a pontozást.