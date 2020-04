Egy honfoglalás kori szablyát rekonstruál az utolsó cizellőr

A fővárosban él, de a tolnai megyeszékhelyen nőtt fel, s ha ideje engedi, máig hazajár Stroh­mayer Ádám. A kiváló ötvös volt az utolsó, aki cizellőr szakképesítést szerzett 2011-ben. (Ez a képzés befejeződött Magyarországon.) Az íjászat és a régészet is érdekelte már kisgyermekkorától, nem csoda, hogy a honfoglalás kori viselet és fegyverzet hiteles rekonstrukciója foglalkoztatja legfőképpen. Még csak 31 éves, de már figyelemre méltó referenciákkal rendelkezik.

Mindezek felvázolása után azt hihetnénk, hogy az útja célirányos volt és töretlen. De nem. Célirányos volt, de nem mentes a kitérőktől, megtorpanásoktól és megpróbáltatásoktól. Ám alkotókedve és humora sosem hagyta el.

– Elindultam egy konkrét cél felé egy széles úton, – meséli -, de igen sűrűn váltottam sávot a régészet és az ötvösség között lavírozva. Már a startolásom sem volt mindennapi: egy kiló hússzal születtem a takarékossági világnapon. Emiatt, hogy felzárkózhassak, öt évig jártam óvodába. Óvónő édesanyám már ekkor nagy gondot fordított a kézügyességem fejlesztésére. Aztán következett az iskola, a gimi, a régész diploma felé indulások korszaka. Voltam egyetemista Pécsen, Szegeden és Budapesten is, de egyiket se fejeztem be, mert lekötöttek az ötvösséggel járó újabb s újabb kihívások. Az egyetemi kitérők során szerzett régészeti látásmódot, tudást, kapcsolatrendszert jól tudom kamatoztatni a leletrekonstrukciók készítése során.

A szakmai gyakorlatot a jó nevű székesfehérvári ezüstműves-cizellőrnél, Molnár Lászlónál sajátította el. A mester már nem tervezett újabb tanítványt vállalni, de a tehetséges fiatalember munkáit látva ráállt, hogy segíti elindulni a pályán.

– Amióta az eszemet tudom, kalapálok – emlékszik vissza. – Nyolcévesen már kihajtogatott kenőcsös tubusból készítettem tarsolylemezt, s egyszer arra ért haza édesapám, hogy vékony rézlemezt próbálok poncolni (díszítgetni) egy otthon talált csavarhúzóval a konyhaasztalon. Miután biztonságba helyezte az asztallapot, lelkesedésemnek megörülve még szerszámokat is köszörült nekem popszegecsből, százas szögből. Ő egyébként íjászedző, úgyhogy én már 8-10 évesen dobogós helyeket értem el az íjászversenyeken, s volt alkalmam kisgyerekként a lovasíjászatot is kipróbálni.

Közben persze nem hanyagoltam el az akkor még autodidakta ötvösködést sem. Az egyik szekszárdi rendezvényen a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület adta lehetőséggel élve 13 évesen tartottam bemutatót, ahol felfigyelt rám Kerti Eszter ékszerkészítő népi iparművész. Sokat tanultam tőle, nála próbáltam ki először a komolyabb cizellőrszerszámokat. A következő nagy ugrás 16 éves koromban történt, amikor kapcsolatba kerültem Szabó István fegyverkovács-restaurátorral, akitől szaktudást és számos szerszámot is kaptam. Úgyhogy figyelemre méltó előélettel kezdtem az ötvösiskolát.

Végzett cizellőrként tovább váltotta a sávokat. Többször módosította pillanatnyi élethelyzetét, ha valami honfoglalás kori rekonstrukciós feladat adódott. A Felső-Tiszánál, Karos településen eleink életét bemutató látogatóközpont nyílt 2012-ben.

A X. századi panoptikális kiállítás bábuin a felszerelés egy része Strohmayer Ádám hozzáértését dicséri. Kiemelkedő munkaként említi a két karosi szablyarekonstrukcióját, melyek jó néhány tárlaton szerepeltek már, többek között a Természettudományi Múzeumban és külföldön is. Szakmai pályafutásának fontos állomása volt, amikor 2014-ben a 2. Orosz-Magyar Urali Régészeti Expedíció ötvös szakértőjeként számos „magyargyanús” leletet tanulmányozhatott: készítéstechnikai, kultúrtörténeti, mintaszerkesztési szempontból. A Keleti Szövetség egyesület felkérésére készített aranyozott ezüstveretes öv- és tarsolyrekonstrukcióját már több időszaki kiállításon láthatta a közönség.

– Korhű leletrekonstrukció csak mélyreható kutatás után készíthető. – hangsúlyozza. – Sok előkészületet követően kezdtem neki a mostani feladatomnak is. A geszterédi honfoglalás kori aranyszerelékes szablya rekonstrukcióján dolgozom, a Geszterédi Aranyszablya Társaság megbízásából, a nyíregyházi Jósa András Múzeummal együttműködve. A lelet feltárását 1927-ben sajnos szakmai ismeretekkel nem rendelkező sertéskonda végezte, majd a tárgyakat a helyiek széthordták.

Támaszkodni a csendőrség által tőlük begyűjtött töredékekre és a releváns párhuzamokra lehet a rekonstrukció készítésekor. Több töredék eddig bizonytalan funkcióját én határoztam meg. Szerencsés embernek mondhatom magam, hiszen a hobbim lett a hivatásom. Örömmel tölt el, hogy tevékenységemet a téma neves professzorai is elismerik, és az ötvös szakmában a technikailag legfelkészültebb cizellőrök között tartanak számon.

Munka és hobbi

Strohmayer Ádám 1988-ban született Szekszárdon. A Babits Mihály Általános Iskola elvégzése után a Garay gimnáziumban érettségizett 2008-ban. Ötvös-cizellőr képesítést szerzett a Budapesti Kézművesipari és Szolgáltató Középiskolában 2011-ben. Számos nagy projekten van túl, s most is komoly munkán dolgozik: egy honfoglalás kori aranyveretes vezéri szablya rekonstrukcióján. A feladat rendkívüliségét érzékelteti, hogy abból az időből mindössze három ilyen – hasonlóan töredékes – lelet maradt fenn: egy zempléni, egy rakamazi és ez a geszterédi. Utóbbi a legfinomabb kidolgozású, főleg az aprólékos, művészi igényű markolatdíszítés érdemel nemzetközi figyelmet. A fiatal ötvös folyamatosan képzi magát, és szívesen adja tovább a tudását. Előadásokat, workshopokat tart, emellett kísérleti régészeti kutatómunkát is végez. Elsősorban a honfoglalás kora érdekli. Budapesten él és dolgozik. Azon szerencsés emberek közé tartozik, akiknek a munkájuk a hobbijuk.