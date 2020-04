Online miséznek a vész idején

A legtöbb lelkipásztor a járvány okozta veszélyhelyzet idején is igyekszik kapcsolatot tartani a hívekkel. A katolikus papokat arra buzdítják püspökeik, hogy továbbra is mutassanak be miséket – üres templomokban, kápolnákban – s tegyék lehetővé, hogy azokat valahogy – helyi tévé vagy internet segítségével – láthassák, akik szeretnék. A lelki feltöltődésre is szükség van, különösen most, hogy sok egyedül élő idős ember szinte teljes elszigeteltségbe került.

A három szekszárdi lelkipásztor – Petkó Tamás plébános, Fekete Zoltán káplán és Kárász Gábor káplán mindennap 10 órától misézik a plébánia melletti közösségi ház kápolnájában. A szertartás online követhető élőben Petkó Tamás Facebook-oldalán, illetve ugyanitt visszakereshető, újranézhető később is.

Más településeken e-mailben küldenek elmélkedéseket a plébánosok az egyházközségi tagoknak. Azokra is gondolnak, akik nem rendelkeznek számítógéppel. A Pécsi egyházmegye területén hamarosan telefonos lelki beszélgetésre is módjuk lesz a betegeknek. Lelkipásztorokkal beszélhetik meg a problémáikat.