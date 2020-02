Több ötletes jelmezt otthon készítettek

A kölesdi iskola nemrégiben tartotta farsangi mulatságát a tornacsarnokban. Az eseményt lázas készülődés előzte meg, hiszen a jelmezek elkészítése nem egyszerű feladat, és a jelmezesek felvonulása bizonyította, hogy munkaigényes, ötletes jelmezekben jelentek meg a gyerekek, írja a kozeleti.hu.

Az öttagú zsűrinek nem volt könnyű dolga, és úgy döntöttek, hogy nem osztanak ki helyezéseket, hanem a négy maximális pontot élért jelmez tulajdonosa könyvjutalomban részesült. Ők a léghajó, a zombi szakács, az Ízisz istennő voltak, valamint az egér a csapdában. Csoportos jelmezként popcorn, azaz a pattogatott kukorica, tortát érdemelt. A közönségdíjas az apáca lett.

Természetesen, mint minden valamire való farsangon, itt is nem akármilyen felhozatal volt süteményekből, szendvicsekből, de volt üdítő, zsákbamacska, tombola és természetesen tánc is. Új lehetőségként fotópontot állítottak fel, itt egy kiválasztott jelmezfigura fejével lehetett fotót készíttetni. Nagy sikere volt az Önkormányzati Kft. által adományozott farsangi fánknak is.