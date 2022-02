Jótékony hatás

A 2019-ben megkezdett hagyomány óta Romhányi Károly érzi annak jótékony hatását is: jobb lett a hőérzete, s ha az élet úgy hozza, hidegebb vízben is bátran letusol. Azt is nyugtázta, hogy sokkal kevesebb légúti megbetegedése volt. Az sem elhanyagolható, hogy az évet egy ilyen mártózással indítva felfrissül az ember és lelkileg is feltöltődik. Ez pedig magabiztosságot, erőt ad az új kihívások idején.