Idén a megfázások gyakorisága, a felső légúti betegségek alaposan meggyötörtek kicsiket, nagyokat, évjárattól függetlenül. Végre meleg van, többet süt a nap, hosszabbak a nappalok, mégis az ember azt érzi, elfogyott az energiája. Könnyen elfárad, álmosság gyötri, a végtagjai ólomsúlyúak, a feje mintha vattával lenne kitömve, egyszóval erőt vesz rajtunk a tavaszi fáradtság. Az új üzemmódra való átállás tovább emészti a tél során egyébként is megcsappant energiatartalékokat.

– Valósággal szenvedek, nehezemre esik a napi munka. Voltam már vérvételen, kivizsgáláson a háziorvosomnál, szerencsére nincs szervi bajom, azt mondták, a tavaszi fáradtság visel meg – mondta Hajdú Péterné szekszárdi nyugdíjas olvasónk. – Amikor erőt veszek magamon és a kiskertemben dolgozgatok, akkor utána kicsit jobb. Bízom benne, hogy hamarosan elmúlik.

– Reggel úgy érzem, nem aludtam ki magamat, alig tudok kikecmeregni az ágyból. A gyerekeket is ébresztem, gyors öltözködés, és rohanunk az iskolába, majd én a munkahelyemre – mondta Ferenc Dénesné, bátaszéki háromgyermekes anyuka. – Fáradékonyabb vagyok mint például télen voltam, többet fáj a fejem, a frontokat nagyon megérzem, a hirtelen melegtől meg aluszékonyabb lettem, ami a munkahelyen nem szerencsés dolog.

Dr. Gonda Mária (Fotó: Makovics K.)

– Az idei év megviselte az embereket, a Covid mellett sok volt a szövődményes, megfázásos beteg, ami nyilván sokat kivett az érintettekből – mondta dr. Gonda Mária szekszárdi orvos. Az évszakváltás pedig még „rátesz” erre, álmosak, kimerültek vagyunk. Természetesen nem árt ilyenkor az éves szűrővizsgálatokat sem elvégezni, hiszen a fáradékonyságért például a vérszegénység is felelős lehet. Tehát egy vérvizsgálattal sok betegséget ki lehet szűrni, biztos, ami biztos alapon.

Sétáljunk, kocogjunk, kerékpározzunk, ki-ki kedve, kora és vérmérséklete szerint. Nagyon hasznos kinti elfoglaltságot jelent a kiskertben való tevékenykedés, vetés, gyommentesítés, a rózsabokrok, virágoskert igazítása. A rendszeres testmozgás nem csupán keringésünket, izmainkat, csontjainkat, immunrendszerünket erősíti, hanem a stresszt is csökkenti. A testedzés során endorfin is felszabadul, amely jó közérzetet biztosít.

Fogyasszunk minél több gyümölcsöt, zöldségfélét, tejet és tejterméket. A bennük lévő vitaminok, ásványi sók, nyomelemek pótolják mindazt, ami télen elveszett – mondta a doktornő. – Igyunk sokat, mert a téli hónapokban jelentős mennyiségű méreganyag halmozódik fel a szervezetben, és ennek eltávolításához sok folyadékra van szükség.

Nem csak a felnőttek, a gyerekek is lehetnek nyár elején álmosabbak, fáradékonyak. Dr. Gonda Mária elmondta, a vitaminok hiánya megviseli a szervezetüket, ilyenkor lelassulnak, étvágytalanok a gyerekek is. Az évszakváltás őket is megviseli.

A jótékony D-vitamint pótolni kell

Az utóbbi időben sokat hallani arról, hogy a D-vitamin mennyire fontos a szervezetünk számára, és hogy a hazai lakosság több mint 90 százaléka D-vitamin-hiányos. Az eddigi kutatások eredményei mára igazolták, hogy a D-vitamin hiánya a csontritkulás mellett számos egyéb betegség, köztük a daganatos kórképek, az idegrendszeri bántalmak, a cukorbetegség, az asztma és a szív-, érrendszeri betegségek kialakulásában is fontos szerepet játszik.

A D-vitamin, amit más néven D-hormonnak is neveznek a hatásmechanizmusa miatt, táplálék útján gyakorlatilag alig vihető be a szervezetbe, viszont a bőrünket érő napfény hatására saját szervezetünk elő tudja állítani. A szervezetünk D-vitamin-szintjéért ugyanis elsődlegesen a bőrünket érő ultraibolya-sugárzás (UV-B) a felelős. A D-vitamin-szintet vérvizsgálattal is meg lehet állapítani.