Radics Tamás alias Rada már a beszélgetésünk elején leszögezte, bár a világ számos pontján, egzotikusabbnál, egzotikusabb helyeken járt már, mégis a szívének a legkedvesebb Erdély marad.

– Hihetetlen kincs van szó szerint a szomszédunkban mégis képesek vagyunk több ezer kilométerre elutazni, ahelyett, hogy kicsit körülnéznénk a környékünk, mennyi kincs rejlik csupán egy autóútnyi távolságra – emelte ki Radics Tamás, majd hozzátette: Erdély és a Kárpátok annyi fantasztikus csodát rejt 1500 kilométer hosszan, amit el sem hinne az ember. Világviszonylatban nézve is kiemelkedik a változatosságával. Például a Keleti-Kárpátokban, Székelyföldön a legtöbben csak a Békás szorost ismerik és nézik meg, esetleg még a Kis-Cohárd csúcsára felmennek, de a Mária-követ és a Csalhót már kihagyják.

Rada elmondása szerint a gimnázium alatt került szorosabb kapcsolatba a sarkvidékről szóló könyvekkel, majd fordult a magashegységek felé. Az érettségi után geológiát tanult Debrecenben, Szegeden és Kolozsvárott. Túravezetőként dolgozik, de emellett ismeretterjesztő előadásokat tart útjairól, magashegyi túráiról, expedícióiról valamint fotográfusként is igyekszik helytállni.

Egzotikusabbnál, egzotikusabb helyeken járt már (Beküldött fotó)

– Mivel a természettudományok és a földtan nem áll tőlem messze, ezért természetesen nemcsak magashegyi (1500 méternél magasabb) túrákat szervezek, hanem egészen egzotikus helyekre is, például legutóbb Indonéziában és Mexikóban jártam, de a Kis-Antillák szigetvilágában, Közép-Ázsiában és Afrikában is többször megfordultam.

Egy-egy túra akár hetekig is eltarthat

A túrák és a hegyek tizenhárom éve nemcsak a munkáját, de a hobbiját is jelentik Radics Tamásnak, amit saját bevallása szerint amikor csak tehet űz is. Főként 7000 méter feletti magasságokra készült, eddig azonban 6300 méterig, azaz a legfelsőbb hármas táborig jutott el, mivel egyik esetben sérülést szenvedett, a másik esetben pedig az időjárás miatt kellett abbahagynia a mászást. Előbbi esetben egy elég komoly lábsérülést szenvedett, így nem volt más választása, a saját lábán kellett visszatérnie. Egy-egy magashegyi túra akár hetekig is eltarthat, ahogy fogalmazott, ezeket csak a nagytáskás módszerrel lehet megcsinálni.

Az emberi tényező veszélyesebb, mint a természet. (Beküldött fotó)

– A nagytáskás módszer azt jelenti, hogy szó szerint viszek magammal mindent a pakkomban, a vizet a patakokból nyerem, és ha szükségem van valamire, azt a helyi kis települések boltjaiban szerzem be. Ilyenkor tényleg csak a vadon és én vagyok, egyfajta zarándokúttal is felér, hiszen nagyon nem lépek interakcióba ilyenkor senkivel. A Pireneusok gerincének spanyol oldalát 2016-ban több mint egy hónap alatt jártam végig, szintén ezzel a nagytáskás, sátrazós módszerrel.

Radics Tamás elmondta, ennek ellenére nem a viharok és balesetek voltak számára eddig a legijesztőbb esetek. Kirgizisztán fővárosában, Biskekben készült szintén egy 7000 méteres túrára, amikor a hotelben ahol megszállt, terroristákra csaptak le. Emiatt külön hangsúlyozta, hogy számára nem a természeti veszélyek a legrémisztőbbek, inkább az emberi tényező.