A járőrök egy vízbe esett horgászt húztak ki közös erővel a Tolnai Felső Holtágból szombaton éjjel - adta hírül a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság. Egy férfi tett bejelentést április 15-én nem sokkal éjfél előtt, hogy egy horgász beesett a vízbe a tolnai Dunaholtágnál. A Tolnai Rendőrőrs járőrei azonnal a helyszínre mentek, ahol látták, hogy egy magatehetetlen férfi van bent a vízben, akinek a fejét egy horgásztársa próbálja a felszínen tartani. Elmondták, hogy már több mint egy órája van bent a hidegben, de nem tudják kihúzni.

A helyszínre érkező Szakálos Gábor r. őrmester nem gondolkodott, azonnal a vízbe ugrott, és megpróbálta kihúzni a bajba jutott embert. Járőrtársa Miklósa Dóra r. őrmester pedig a partról tartotta a férfi fejét, hogy az nehogy elsüllyedjen. Időközben az egyenruhások kérték szekszárdi kollégáik segítséget is a mentéshez. Rövid időn belül megérkezett a másik járőrkocsi is, Bárdos Tamás c. r. főtörzsőrmester, Károly Kinga c. r. törzsőrmster és Kiss Niké Fédra r. őrmester.

A képen balról jobbra: Bárdos Tamás, Kiss Niké Fédra, Miklósa Dóra és Szakálos Gábor (Fotó: TMRFK)

Néhány percbe telt, de végül a közös erőfeszítés meghozta gyümölcsét, a rendőrök kihúzták a vízből a bajbajutott horgászt. Megkezdték az elsődleges ellátását is. Vizes ruháit levették, majd pokrócokkal betakargatták, miközben a megrémült feleséget is nyugtatgatták. Néhány perc múlva megérkeztek a mentősök is, akik a férfit kórházba szállították.

Gratulálunk lányok, srácok, szép munka volt!