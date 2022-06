A Babits Mihály Általános iskola nyári táborába látogattak el a rendőrök június 24-én pénteken – tájékoztatott a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság. A gyerekek megnézhették és kipróbálhatták a különböző rendőrségi felszereléseket, láthattak filmeket bűnmegelőzési témákkal kapcsolatban. A nagyobbakkal az internet veszélyeiről is beszélgettek, valamint mindenki figyelmét felhívták a nyári szünidő rájuk leselkedő veszélyeire. A táborozók beülhettek a rendőrautóba és a rendőrmotorokra is fel lehetett ülni. Az érdeklődők a bűnügyi helyszínelők munkájával is megismerkedhettek, volt ujjlenyomat vétel, valamint a nyomkutatást is kipróbálhatták.

A lehetőségeket örömmel használták ki a nyáriszünetüket töltő nebulók.