Csakhogy a rendkívül alacsony termetű áldozat ekkor még a busz hátsó leszálló lépcsőin tartózkodott és épp készült kilépni a hatalmas jármű ajtaján. A tragédiához vezető eseménysor ekkor kezdődött el: az asszony egyik lábával kilépett a buszmegálló betonjára, a rajta levő ruha viszont beleakadt az ajtóba. A nő emiatt elveszítette az egyensúlyérzékét, és a busz kerekei alá zuhant. Ekkor ment át a testén az éppen elinduló járat.

Esélyes sem volt a túlélésre: a feje, a mellkasa és a kezei is nagyon súlyosan megsérültek. A helyszínen meghalt.

Az előkészítő ülés alig tartott hatvan percig. A sofőr már a korábbi kihallgatása során beismerte felelősségét, és most sem vitatta azt. Azt mondta, rettentően bánja, ami történt, és korábban bocsánatot kért az áldozat hozzátartozóitól, valamint a segítségét is felajánlotta nekik. Az ügyész szerint a tragédia azért következett be, mert a férfi nem bizonyosodott meg arról, hogy valóban mindenki leszállt-e, aki le akart.

Fotó: Police.hu

A bíró végül közúti baleset okozásának vétségében mondta ki vétkesnek, amiért 1 év 3 hónap fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre, 480.000 forint pénzbüntetésre és 3 év 3 hónap közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte. A bíróság a szabadságvesztés végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette.

A sofőr munka nélkül maradt és rémálmok gyötrik

A sofőrrel sikerült interjút készítenünk a tárgyalás után. Azt mondta, még ma is gyakran előfordul, hogy felriad álmából és arra a szörnyű napra gondol. Többször is elismételte, hogy rettentően sajnálja a történteket. Most fellebbezett, mert azt szeretné elérni, hogy a bíróság csak bizonyos járműkategória vezetésétől tiltsa el. Így ha buszt egy ideig nem is, de mást vezethet. Azt is elárulta, soha nem volt még balesete, és mindig betartotta a szabályokat. Most viszont – mivel egy korábbi sérülése miatt nem tud fizikai munkát végezni – csak a sofőrködésből tudna megélni. Jelenleg munkanélküli és azt sem tudja, miként fizeti majd ki a pénzbírságot.

Az ügyben a következő tárgyalást a Szekszárdi Törvényszéken tartják majd.