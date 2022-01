Fontos a társadalomban betöltött szerepük

Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője beszédében kiemelte az üzemben dolgozók munkájának jelentőségét, annak értékét is, valamint kitért az utóbbi évek jelentős gazdasági fejlődésére is a városban. - Az üzem biztosítja a megváltozott munkaképességűek megélhetését a járadékokon túl. A jövedelem kiegészítésén felül, azért van nagy szükség erre a munkára, mert a munkavállalókat mentálisan is megerősítik. Érzik, hogy fontos szerepet töltenek be a társadalom és családjuk életében is.