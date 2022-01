– Jó volt ismét „egymásra találni”, a rég nem látott barátokat köszönteni, tartalmas és szép programokban bővelkedő rendezvényt zárhattunk – összegezte Illés Tibor a madéfalvi látogatásukat. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének (BSZOSZ) elnöke kifejtette, közel 150 résztvevője volt a január 7-9. között zajlott programnak.



Harminc tagegyesület képviseltette magát, az anyaországi települések mellett többek között Székelykevéről, Sándoregyházáról, Pancsováról, Csernakeresztúrról, Marosludasról és a házigazda Madéfalváról is érkeztek. Január 7-én a Siculicidium-megemlékezésen vettek részt, amelyen – mások mellett – Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár mondott beszédet.

Testvérként, nagy családot alkotva üdvözölték egymást. Beküldött kép.



Illés Tibortól megtudtuk, a BSZOSZ éves közgyűlését is a hétvégén tartották. A 2021-es esztendő értékelésekor elhangzott, hogy a világjárvány – mint az élet valamennyi területére – a szövetség első félévi programnaptárára is kihatott, továbbá a nemzetközi bukovinai találkozót sem szervezhették meg. Ugyanakkor az év második felében már életre hívhatták – még ha kicsit megváltozott formában is – a szövetség hagyományos, mindig nagy sikernek örvendő programjait. Így a néprajzi tábort, a kismányoki búcsút, vagy éppen az online térben zajlott versenyeket.



A hagyományos kürtőskalács elkészítése is megédesítette a résztvevők napját. Beküldött kép.



Az elnök hozzátette, az idei évre vonatkozó terveiket is megtárgyalták a közgyűlésen. Reményeik szerint ezt már nem írja felül a járványhelyzet, és például a sokak által várt „Bukovinai Találkozások” Nemzetközi Folklórfesztivált is megtarthatják, amelynek idén is Bonyhád lesz a magyarországi házigazda települése. Kakasd ad majd otthont a „Sebestyén Ádám” székely mesemondó verseny 25 éves jubileumi programjának.

Folytatódik a pálinka- és a szólótánc verseny, a néprajzi tábor, és több megemlékezést is összefog az ernyőszervezetként működő szövetség, amellett, hogy a tagegyesületek is változatos, színes programokkal készülnek 2022-re.

Mocskos tokány puliszkával

A 2017-től a bonyhádi székely házban zajlott hagyományos év eleji disznóvágásnak ezúttal – a helyiek invitálására és vendéglátásával – Madéfalva adott otthont. Az elszenderített két, egyenként 180 kilogrammos jószág nem így tervezte az új évet, azonban a résztvevők nem akármilyen ételeket készítettek belőlük – az összetartozást erősítve, itt is közösen zajlott a munka. A székely konyha remekei közül a mocskos tokány sem maradhatott el, amit puliszkával tálaltak.