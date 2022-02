Az ezzel kapcsolatos élményeit így összegzi:

– Négyszer voltam az El Camino különböző szakaszain, Portugáliában, Franciaországban, Spanyolországban. A leghosszabb etap, amit megtettem, 1100 kilométer volt 28 nap alatt. Itthon is rendszeresen gyalogolok, hetente többször. Lejárom azt a 13-15 kilométert, amire szükségem van. Ezalatt belső tisztulás történik, és adódhatnak érdekes találkozások is. Ugyanezért megyek a zarándokutakra is. Nem vagyok mélyen vallásos, de szükségem van arra, hogy tisztázzam, fejben rendezzem a dolgaimat, esetenként értékes emberekkel fussak össze. Mindenkire magyarul szoktam ráköszönni, külföldön is. És egy srác, aki a fűben ülve eszegetett az El Caminón, visszaköszönt.