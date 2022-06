Máté Szabolcs polgármester elmondta, 2019 óta tervezik, hogy településükön is legyen bölcsőde, amelyet pályázati támogatásból sikerül megvalósítani. – Egyre több kisgyermekes család él Hőgyészen, az elmúlt években is rengeteg fiatal költözött ide, régi házakat vásároltak. A gyermekes szülők egy fizetésből nem feltétlenül élnek meg. Általános tapasztalat, hogy minél hamarabb szeretnének újra munkába állni az anyukák – húzta alá.

– Mindannyian alig várják, hogy végre megépüljön a nyolc férőhelyes minibölcsőde, melynek bővítésére is szeretnénk pályázni a közeljövőben – tette hozzá.

Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy bár jelenleg még csak a minibölcsőde közbeszerzési pályázatának kiírása történik, már nagyon sok család arról érdeklődik, hogy mire lehet számítani, mikortól lehet majd a hőgyészi bölcsődébe adni a gyerekeket. Máté Szabolcs polgármester mindenkit megnyugtatott, hogy a tervek szerint jövő év március elején már meg is nyithat az új létesítmény.

Hőgyészen kétezer-hétszáznyolcvanan élnek. A múlt évben huszonkilenc hőgyészi újszülöttet köszönthetett az önkormányzat a 2021 elejétől bevezetett babacsomaggal. Az újszülötteknek harmincezer forint támogatást és húszezer forint értékű babaruházati és -ápolási ajándékcsomagot adnak. A nagyközség az újszülöttek tiszteletére minden évben egy új fasort ültet. Eddig kettő áll, az egyik a Dombóvári úton, a másik a hőgyészi általános iskola melletti parkolónál.

A polgármester úgy véli, Hőgyész családias, élhető település, és a továbbiakban még inkább azzá válik. Máté Szabolcs azt is elmondta, hogy a másik jelentős beruházásuk is kezdetét vette: a Fő utcai ivóvíz-, csapadékvíz-, szennyvízaknák, járdák és a 65-ös út burkolata javításának, cseréjének felmérése zajlik. A Magyar Közút Zrt.-vel összhangban folyik a tervezés, aztán augusztusban TOP-os pályázat keretében nyújtják be a megyei önkormányzathoz.

Az önkormányzat tovább újítja a Hőgyészi Somvirág Óvodát, ezúttal a felső épület alsó csoportszobája teljesen új vizesblokkot kap, festik a falait. A munkálatok idejére az óvodásokat a már a Magyar Falu program keretében felújított alsó épületben helyezték el. Az intézmény honlapján szerepel, hogy az első óvoda 1883-ban alakult Hőgyészen. Vincés apácák szervezték, a kegyúr vállalta az óvoda fenntartását a huszonhét gyermek részére.

Húsz évig az apácák vezetésével működött, majd távozásuk után a földesúr még 1921-ig fenntartotta az óvodát. 1924-ben magyar nyelvű állami kisdedóvót szerveztek. A mai épület 1927-re készült el. Hőgyészen 1951-től 1956-ig Óvónőképző is működött, és annak mintaóvodája volt. Kezdetben két csoporttal működött, majd a gyermeklétszámnak megfelelően alakult a csoportok száma.

Az óvoda két épülete egymás melletti telken a falu központjához közel helyezkedik el. Az I. számú épület 1927-ben épült. A II. épület szintén 1927-ben épült családi háznak, majd irodaház, az alsó szinten textilüzem volt. Óvoda céljára 1974-ben alakították át.