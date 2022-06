Délután hatkor kezdődött a 18. században épült, s napra pontosan 12 évvel ezelőtt újraszentelt János Pál kápolna mellett a három pap celebrálta szabadtéri mise. A Szentgáli utcát közepéig megtöltő hívőknek, ünnepi szentbeszédben Bíró László tábor püspök felidézte a kápolna múltját. Az oltárképet, a vértanúként tisztelt János és Pál képét a betelepített svábok hozták magukkal wetterheiligen, időjárás-szentként, mert ilyenkor, június végén gyakorta voltak heves, a termést tönkretévő jégesők, viharok.

Ez a kápolna egyben az üldözött keresztények emlékhelye is, mondta a püspök, mert a szegényeket sokat segítő két keresztény

katonát Nagy Konstantin fia, Julian 362-ben hitük miatt végeztette ki. Napjainkban pedig évente 39 ezer keresztényt üldöznek, ötezret

megölnek vallásukért. Említette, hogy Észak-Koreában, ha valakinél bibliát találnak, koncentrációs lágerbe hurcolják, Afganisztánban a tálibok ki is végzik a keresztényeket. Így, mikor most János és Pál vértanúkra emlékezünk, emlékezni kell a napjainkban üldözött keresztényekre is.

A szabadtéri mise után a Béla király téren, a város védőszentjének huszonegy évvel ezelőtt felavatott szobránál, ünneppel folytatódott a megemlékezés. Itt Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér, Szekszárd város közgyűlése Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottságának elnöke emlékezett meg a Lászlóról, a lovagról, királyról és szentről.

Egészen Mátyásig a legnépszerűbb magyar uralkodó, ha pedig hagyatékát nézzük, Istvánnal vetekszik, mondta. S hogy mi volt Szent László titka? Mi emelte ennyire mindenek fölé, mi tette őt évszázadok óta népszerűvé, olyanná, amilyennek lenni napjainkban az emberek annyira óhajtanak, s amiért szinte mindent megtesznek?

Nem gazdagsága okán vált a magyarok egyik legnagyobb királyává, sokkal inkább tettei váltották ki a magyarok tiszteletét. Embersége, mely istenhitéből fakadt, s termetével párosulva pedig lovagiassággá nemesült. Egy olyan korban, mikor az erő mindennél többet számított.