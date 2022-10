A helyettes államtitkár Márai Sándor gondolatát idézve rámutatott: Európa és a térség változó körülményeire tekintve a magyaroknak nincs módja arra, hogy középszerűek legyenek, s éppen ezért büszkék lehetünk arra, hogy a magyarság a Kárpát-medencében mindenütt értéket képvisel, a minőségi jelzővel is ellátva. Hozzáfűzte: az elmúlt évek nehézségeinek következtében van stratégia a válság legyőzésére, ez pedig az, hogy közösségben és minőségben kell gondolkodni és cselekedni.

– A közösségi együttműködés olyan erőforrás, amely minden nehézségen át tud minket, egész nemzetünket lendíteni – hangsúlyozta az MTI tudósítása szerint Szilágyi Péter. A helyettes államtitkár felidézte, a nemzetpolitikai államtitkárság 2016 óta foglalkozik a vállalkozókkal is, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságfejlesztési programját szakmai támogatással és közösségépítéssel egészíti ki, mivel meggyőződése, hogy a hosszú távú eredmények záloga az erős szakmai és nemzeti közösség.

Kifejtette, a nemzetpolitikai államtitkárság által szervezett gazdasági programokba olyan vállalkozókat is sikerült bekapcsolni, akiket más programokba addig nem, az eredmények pedig megmutatták, hogy ezeknek a vállalkozóknak a közössége egy bizalmi közösségen túl cselekvő közösség is. A programjaikba bekapcsolódó vállalkozók amellett, hogy elkötelezettek a magyar közösség iránt, jelentős gazdasági és foglalkoztatási súlyt is képviselnek, 43 országban vannak üzleti kapcsolataik, s mintegy 12-15 ezer főt foglalkoztatnak, akiknek 72 százaléka magyar munkavállaló. – A felvidéki magyarságnak ilyen cselekvő közösségekre van szüksége ahhoz, hogy meg tudjon erősödni – jelentette ki.

Forró Krisztián, a felvidéki magyar párt, a Szövetség elnöke a felvidéki vállalkozókra váró kihívásokról szólva, a nemzetpolitikai programokra utalva rávilágított: a vállalkozók a bajban nem maradtak, és a jövőben sem maradnak egyedül. A válsággal összefüggő kihívások kapcsán hangsúlyozta: erőforrásként kell tekinteni a közép-európai együttműködésre, s a felvidéki magyaroknak is elemi érdekük, hogy Közép-Európa felismerje közös érdekeit. Beszélt a közelgő megyei és helyhatósági választásokról is, amelyeket az első komoly megmérettetésnek nevezett a tavaly egységesült magyar párt számára. – Október 29-én ismét a kezünkbe vehetjük a sorsunk irányítását – mondta Forró Krisztián.

Iván Tamás, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke elmondta: a felvidéki magyar vállalkozók a rájuk a válság idején váró kihívásokon nem egyenként, hanem közösségként túl fognak jutni. Világi Oszkár, a Mol szlovákiai leányvállalatának, a Slovnaftnak a vezérigazgatója a megnyitón tartott előadásában az energiaválság összefüggésében a rájuk váró kihívásokra figyelmeztette a vállalkozókat. Az energiaválságról szólva azt mondta: a tényekre és a számokra kell tekinteni, a tény pedig az, hogy jelenleg az energiaszükséglet 80 százalékát a fosszilis energiahordozókból elégítik ki, s ezt alternatív energiaforrásokkal nem lehet kiváltani. – Arra kell felkészülni, hogy a fosszilis energiahordozók továbbra is a megmondói lesznek az energiaellátásnak, s a legnagyobb kockázat az, ha ezeknek csökken a termelése, mert akkor valószínűleg átrendeződik a világ – emelte ki Világi Oszkár.

képalá: Szilágyi Péter: erőforrásként kell tekinteni a közép-európai együttműködésre