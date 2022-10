Évtizedekkel ezelőtt miatta számolta fel halboltját a községben és vitte azt Szekszárdra. Akkor ezt csapásként élte meg – hiszen üzletével egy hónap alatt keresett annyit, mint téesz alkalmazottként egy év alatt –, de a váltással jól járt. Ugyanis vállalkozása még nagyobb lendületet vett, ennek köszönhetően megnyithatta újabb üzleteit és létrehozhatta Varsádon az országban szinte egyedülálló halastó birodalmát.

Erről is beszélt a neves haltenyésztő és hal értékesítő vállalkozó csütörtökön délután az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban. Bemutatta Valóra vált álom című életrajzi könyvét is, melyben a gyermekkorától máig tartó útról és élményeiről ad színes, érzékletes képet. Nem igazán köztudott róla, hogy a hatvanas évek végén egy bajai beat együttesben is zenélt, csapatának fellépéséről 1969-ben a Tolna Megyei Népújság is hírt adott.

Czikk László a napokban a teol.hu podcast műsorának vendége volt, az adás ide kattintva hallgatható meg.