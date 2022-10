A bonyhádi Völgységi Múzeum a hétvégétől telefonos bejelentkezést követően látogatható, így az október 5-én nyílt "Meg nem alkuvó tolnai - Perczel Mór élete és harcai" című országos kiállítás is. A kiállításról korábban már beszámoltunk.

A tárlat a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége „Magyar Géniusz” programsorozata keretében tekinthető meg a bonyhádi múzeumban. Az országos jelentőségű kiállítás a híres bonyhádi születésű honvédtábornok, Perczel Mór(ic) életét és napjainkban is élő emlékezetét új, a nagyközönség számára korábban nem hozzáférhető tárgyakkal és külföldi levéltári dokumentumokkal mutatja be.

– A kiállításunk célja, hogy a maga összetettségében és sokszínűségében bemutassa a hazai pantheon egyik meghatározó alakját, a magyar szabadságharc egyik legsikeresebb hadvezérét, a hosszas emigrációba kényszerült nehéz természetű hazafit, Perczel Mórt – hangsúlyozta dr. Farkas István Gergő, a Völgységi Múzeum igazgatója. Egy város élhetőségének fontos sarokpontja a sokszínű, értékes kulturális programok megléte. Jelen nagyszabású nemzetközi programsorozatban megvalósított kiállításunkkal is azt a célunkat szolgáljuk, hogy minőségi kulturális programokat kínáljunk a bonyhádiaknak és a Völgységben élőknek.

A kiállítás október tizenötödike és 2023. március elseje között várja közönségét. Perczel Mór alakjához kapcsolódóan iskolák számára gazdag múzeumpedagógiai programot állított össze a múzeum, a bonyhádi iskolásoknak a múzeum látogatása továbbra is díjtalan. A kiállításról és a látogatás rendjéről naprakész információk érhetők el a Völgységi Múzeum honlapján (https://volgysegi-muzeum.hu), valamint web 2.0 felületein (https://www.facebook.com/volgysegimuzeum és https://www.instagram.com/volgysegimuzeum/). Folynak a tárgyalások, hogy a kiállítás 2023. június végéig megtekinthető lehessen Bonyhádon.

Pakson a városi múzeum telephelyei lezárásával tud főként spórolni, így a Paksi Képtár épületét október 15-től temperáló fűtés mellett zárják le. A múzeum továbbra is látogatható, jelenleg a Négy lába van, mégsem jár című időszaki kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők, ami előreláthatólag az idei év végéig biztosan látogatható lesz. – Emellett továbbra is megtekinthető minden állandó kiállításunk annyi különbséggel, hogy a szokásosnál egy órával korábban zárunk. A nyitvatartási időszak hossza ennek ellenére nem változott – magyarázta dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna, múzeum igazgató.

A múzeum vezetője kiemelte, téma hetekben gondolkodnak, így november hetedike és tizennegyedike között Márton-napi programokkal készülnek, a római kortól egészen napjainkig végig viszik a hagyomány alakulását. Október huszonnegyedike és harmincadika között tökfaragó versenyre invitálják a helyieket, erre bárki jelentkezhet, azonban nem Halloween-hoz kapcsolódó ötleteket várnak. Az igazgató elmondta, a tökfaragásnak Magyarországon is hagyománya van, ami szintén az ijesztgetéssel függ össze. Az elkészült műveket a múzeum udvarán állítják ki.

– Őszi programcsomagunk eleme a november ötödikei családi tök nap is, ahol rejtvényekkel, izgalmas programokkal várjuk a családokat. Ezenfelül továbbra is várunk iskolákat és óvodákat is akár egyéni témához kapcsolódó tárlatvezetésre is. A szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatóját, Ódor Jánost is megkerestük, aki elmondta, a város önkormányzata egyelőre nem döntött energiatakarékossági intézkedésekről intézményeiben.